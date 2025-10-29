हरियाणा को मिलेगी डबल रफ्तार, दिल्ली-अलवर 'नमो भारत' ट्रेन और गुरुग्राम-फरीदाबाद-पलवल मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी
हरियाणा में मेट्रो विस्तार और नमो भारत ट्रेन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए दिल्ली से अलवर तक नमो भारत ट्रेन चलेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जिससे पलवल भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। वित्तीय कमेटी की मंजूरी के बाद परियोजना का काम शुरू हो जाएगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोगों को परिवहन का बेहतर विकल्प देने में लगी डबल इंजन की सरकार की हरियाणा में मेट्रो विस्तार तथा नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
इसके बाद से दोनों योजनाओं को आगे बढ़ाने की राह सुगम हो गई है। इस योजना की फाइल अब वित्तीय कमेटी के पास जाएगी। केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने उम्मीद जताई की एक सप्ताह में वित्तीय कमेटी भी मंजूरी दे देगी।
नमो भारत ट्रेन दिल्ली के सराय कालेखां से अलवर (राजस्थान) तक चलाने की योजना है। पहले चरण में इसके लिए दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के बावल तक ट्रैक बिछाया जाना है।
अगले चरणों में अलवर तक कनेक्ट किया जाना है। इसी तरह गुरुग्राम से फरीदाबाद तथा वहां से उत्तर प्रदेश के जेवर में बने एयरपोर्ट तक लाइन को बिछाने कार प्लान तैयार किया गया है। इससे दिल्ली एनसीआर की बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी।
नमो भारत ट्रेन के लिए हर आठ से दस किलोमीटर पर अत्याधुनिक स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके अलावा गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार की योजना बनाई गई।
गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी स्टेशन से सेक्टर नाइन तक मेट्रो ट्रैक बनाने का काम भी आरंभ हो चुका है। अगले चरण में सेक्टर नाइन से सेक्टर 101 तथा उद्योग विहार से साइबर सिटी तक मेट्रो का काम होगा। दिल्ली को दो अन्य जगहों से भी गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की योजना है।
सभी योजनाएं पूरी होने के बाद गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से भोंडसी तक मेट्रो रूट बनाने का भी प्लान तैयार किया गया है। इसी तरह फरीदाबाद स्थित राजा नाहर सिंह स्टेशन से मेट्रो का विस्तार कर पलवल बस स्टैंड तक किया जाना है। जिसके बाद पलवल भी मेट्रो के नक्शे में आ जाएगा।
