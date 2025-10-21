पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लाखों की ठगी, युवती की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश
हापुड़ के पिलखुवा में एक युवती को टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर साइबर ठगों ने 3.98 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, टेलीग्राम पर जॉब स्कैम बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्क रहें।
केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती को साइबर ठगों ने टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपितों ने उससे करीब 3.98 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़िता की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।
पिलखुवा के मोहल्ला छिपीवाड़ा की श्रुति गोयल ने बताया कि छह और सात अक्टूबर 2025 को टेलीग्राम पर कुछ अज्ञात आरोपितों ने उन्हें रेस्टोरेंट रिव्यू का पार्ट-टाइम काम का ऑफर किया। झांसे में आकर वह पार्ट टाइम जॉब के लिए तैयार हो गई। इसके बाद आरोपितों के झांसी में आकर पीड़िता ने उनके द्वारा बताए गए बैंक खातों में कुल उन्होंने कुल 3.98 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रुपये ट्रांसफर करने के बाद पीड़िता का आरोपितों से संपर्क टूट गया। जिसके बाद उसे ठगी का पता चला।
इस मामले में पीड़िता ने बैंक अधिकारियों को सूचना देकर खाता सीज कराया। साथ ही थाना साइबर क्राइम में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बैंक डिटेल और अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कराया जाएगा।
टेलीग्राम पर बढ़ता साइबर अपराध
साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म पर जॉब स्कैम तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे मामलों में तुरंत 1930 पर कॉल करें और सभी डिटेल्स सुरक्षित रखें। संदिग्ध लिंक या पेमेंट से बचें। ठगी का शिकार होने पर शिकायत में देर न करें। तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें। जिससे समय रहते ठगी रकम वापस दिलाने में पुलिस को सहूलियत हो सके।
