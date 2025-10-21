पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लाखों की ठगी, युवती की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती को साइबर ठगों ने टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपितों ने उससे करीब 3.98 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़िता की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

पिलखुवा के मोहल्ला छिपीवाड़ा की श्रुति गोयल ने बताया कि छह और सात अक्टूबर 2025 को टेलीग्राम पर कुछ अज्ञात आरोपितों ने उन्हें रेस्टोरेंट रिव्यू का पार्ट-टाइम काम का ऑफर किया। झांसे में आकर वह पार्ट टाइम जॉब के लिए तैयार हो गई। इसके बाद आरोपितों के झांसी में आकर पीड़िता ने उनके द्वारा बताए गए बैंक खातों में कुल उन्होंने कुल 3.98 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रुपये ट्रांसफर करने के बाद पीड़िता का आरोपितों से संपर्क टूट गया। जिसके बाद उसे ठगी का पता चला।