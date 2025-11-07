अगर जान लिए बढ़ती उम्र में खुश रहने के 4 तरीके, तो आप भी कहेंगे- "लाइफ में असली मजा तो अब आया है"

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जीवन का रंग-रूप थोड़ा बदल जाता है। जिम्मेदारियां हल्की होती हैं, भाग-दौड़ कम होती है, और एक नया खाली समय हमारे सामने आता है। कई लोग इस बदलाव से घबराते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, वे जानते हैं कि खुश रहने का यह सबसे सुनहरा मौका है। यह वो समय है जब आप खुद को सबसे ज्यादा दे सकते हैं। जी हां, अगर आप नीचे दिए गए 4 आसान तरीके अपना लेते हैं, तो यकीन मानिए, आप भी दिल से कहेंगे- "उम्र तो महज एक नंबर है!"

(Image Source: AI-Generated) फिर से जगाएं पुराने शौक बचपन में या जवानी में कई ऐसी चीजें थीं जो हमें बहुत पसंद थीं, पर व्यस्तता के कारण छूट गईं- चाहे वह गिटार बजाना हो, पेंटिंग करना हो, किताबें पढ़ना हो, या फिर बागवानी। ऐसे में, अब समय आ गया है कि आप अपनी उन पुरानी 'कला' को फिर से समय दें। जब आप अपनी रुचि के काम में खो जाते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता और मन में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह आपके दिमाग को सक्रिय रखने का भी एक बेहतरीन तरीका है।

सोशल लाइफ ही है असली टॉनिक है अकेलापन, बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस उम्र में सामाजिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। सुबह की सैर पर नए दोस्त बनाएं, पुराने दोस्तों के साथ मिलकर क्लब या किटी पार्टी में शामिल हों, या अपने पड़ोसियों के साथ समय बिताएं। सबसे जरूरी बात- अपने परिवार, खासकर बच्चों और पोते-पोतियों के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रखें। उनसे बात करें, उनकी कहानियां सुनें। हंसने-बोलने से सिर्फ मूड ही अच्छा नहीं होता, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से स्वस्थ और युवा बनाए रखता है।

'आज' में जीना सीखें, 'कल' की चिंता छोड़ें हम अक्सर अपनी गुजरी हुई बातों या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। ऐसे में, जान लें कि खुश रहने का तीसरा और सबसे जरूरी मंत्र है- 'आज में जीना'। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आएगा उसकी चिंता करके आज को क्यों खराब करें? रोज सुबह उठकर इस बात का शुक्रिया अदा करें कि आप स्वस्थ हैं और एक नया दिन मिला है। छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढें- जैसे सुबह की चाय का स्वाद, बच्चों की हंसी, या एक अच्छी नींद। यानी आज को गले लगाना ही असली खुशी है।

फिजिकल और मेंटल रूप से रहें एक्टिव शरीर और दिमाग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जिम जाना है। रोज 30 मिनट टहलना, योग करना या हल्की एक्सरसाइज ही काफी हैं। मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए नई भाषा सीखें, पहेलियां सुलझाएं, या धार्मिक/प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों व्यस्त और स्वस्थ रहते हैं, तो नकारात्मकता आपके पास भी नहीं फटकती।