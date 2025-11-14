वॉशिंग मशीन में धोने के बाद कपड़ों से आती है दुर्गंध, तो बदबू और मैल साफ करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

मशीन में कपड़ों की बदबू और जर्म्स निकालने के टिप्स

मशीन की नियमित सफाई करें- हर 15 दिन या महीने में वॉशिंग मशीन की अंदरूनी सफाई जरूर करें। ड्रम, डिटर्जेंट ड्रॉअर और गास्केट में जमा गंदगी और फफूंदी कपड़ों में दुर्गंध फैला सकती है।

कपड़े धूप में सुखाना न भूलें- धूप में सुखाए गए कपड़े सिर्फ खुशबूदार ही नहीं, बैक्टीरिया फ्री भी होते हैं। धूप में मौजूद यूवी किरणें कपड़ों में छिपे जर्म्स को खत्म कर देती हैं।

गीले कपड़े तुरंत धो लें- पसीने या पानी से गीले कपड़ों को देर तक जमा कर रखने से उनमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। इन्हें तुरंत धोना ही बेहतर होता है।

टर्बो ड्राई का इस्तेमाल करें- अगर आपकी मशीन में टर्बो ड्राई फीचर है, तो उसका इस्तेमाल करें। यह नमी को तेजी से हटाकर कपड़ों को जल्दी सूखने में मदद करता है।

सही डिटर्जेंट को ही चुनें- एंटीबैक्टीरियल और डीप क्लीनिंग डिटर्जेंट कपड़ों की दुर्गंध और जर्म्स दोनों को खत्म करते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए माइल्ड डिटर्जेंट चुनें।

डिटर्जेंट की सही मात्रा डालें- ज्यादा डिटर्जेंट कपड़ों में जमा होकर बदबू और एलर्जी का कारण बन सकता है, इसलिए सीमित मात्रा का ही इस्तेमाल करें।

ड्रम में जरूरत से ज्यादा कपड़े न डालें- ज्यादा कपड़े डालने से ना केवल सफाई अधूरी रह जाती है, बल्कि कपड़ों में दुर्गंध भी आ सकती है। कपड़े घिसते हैं और मशीन पर लोड बढ़ता है।

नियमित वॉशिंग साइकिल चलाएं- सप्ताह में एक बार बिना कपड़ों के विनेगर और गर्म पानी के साथ मशीन चलाकर अंदर की सफाई करें।

वॉशिंग के बाद कपड़े समय पर निकालें- धुलाई के बाद कपड़े मशीन में लंबे समय तक पड़े रहने से उनमें नमी और बदबू पनपती है। इसलिए इन्हें तुरंत निकालें और सूखने के लिए डालें।