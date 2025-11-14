Language
    वॉशिंग मशीन में धोने के बाद कपड़ों से आती है दुर्गंध, तो बदबू और मैल साफ करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने मशीन में कपड़े धोए हैं, लेकिन फिर भी उनमें से गंध नहीं जा रही है? अगर हां, तो घबराइए मत। ऐसा कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण ही होता है। अगर इन गलतियों को सुधार लिया जाए, तो आपके कपड़ों का मैल और बदबू दोनों साफ हो जाएंगे। 

    कपड़े धोते वक्त रखें इन बातों का ध्यान (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में वॉशिंग मशीन हर घर की जरूरत बन गई है, लेकिन कई बार कपड़े धोने के बाद भी उनमें हल्की बदबू रह जाती है या वे पूरी तरह साफ महसूस नहीं होते। ऐसा मशीन की देखभाल, प्रॉसेज या कुछ छोटे लेकिन जरूरी बातों की अनदेखी की वजह से होता है। 

    अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े हर बार धोने के बाद फ्रेश महकें, पूरी तरह जर्म्स फ्री हों और लंबे समय तक साफ बने रहें, तो कुछ खास तरीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार टिप्स के बारे में, जो कपड़ों को बनाएंगे ज्यादा साफ और खुशबूदार बनाने में मदद करेंगे।

    मशीन में कपड़ों की बदबू और जर्म्स निकालने के टिप्स

    • मशीन की नियमित सफाई करें- हर 15 दिन या महीने में वॉशिंग मशीन की अंदरूनी सफाई जरूर करें। ड्रम, डिटर्जेंट ड्रॉअर और गास्केट में जमा गंदगी और फफूंदी कपड़ों में दुर्गंध फैला सकती है।
    • कपड़े धूप में सुखाना न भूलें- धूप में सुखाए गए कपड़े सिर्फ खुशबूदार ही नहीं, बैक्टीरिया फ्री भी होते हैं। धूप में मौजूद यूवी किरणें कपड़ों में छिपे जर्म्स को खत्म कर देती हैं।
    • गीले कपड़े तुरंत धो लें- पसीने या पानी से गीले कपड़ों को देर तक जमा कर रखने से उनमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। इन्हें तुरंत धोना ही बेहतर होता है।
    • टर्बो ड्राई का इस्तेमाल करें- अगर आपकी मशीन में टर्बो ड्राई फीचर है, तो उसका इस्तेमाल करें। यह नमी को तेजी से हटाकर कपड़ों को जल्दी सूखने में मदद करता है।
    • सही डिटर्जेंट को ही चुनें- एंटीबैक्टीरियल और डीप क्लीनिंग डिटर्जेंट कपड़ों की दुर्गंध और जर्म्स दोनों को खत्म करते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए माइल्ड डिटर्जेंट चुनें।
    • डिटर्जेंट की सही मात्रा डालें- ज्यादा डिटर्जेंट कपड़ों में जमा होकर बदबू और एलर्जी का कारण बन सकता है, इसलिए सीमित मात्रा का ही इस्तेमाल करें।
    • ड्रम में जरूरत से ज्यादा कपड़े न डालें- ज्यादा कपड़े डालने से ना केवल सफाई अधूरी रह जाती है, बल्कि कपड़ों में दुर्गंध भी आ सकती है। कपड़े घिसते हैं और मशीन पर लोड बढ़ता है।
    • नियमित वॉशिंग साइकिल चलाएं- सप्ताह में एक बार बिना कपड़ों के विनेगर और गर्म पानी के साथ मशीन चलाकर अंदर की सफाई करें।
    • वॉशिंग के बाद कपड़े समय पर निकालें- धुलाई के बाद कपड़े मशीन में लंबे समय तक पड़े रहने से उनमें नमी और बदबू पनपती है। इसलिए इन्हें तुरंत निकालें और सूखने के लिए डालें।
    • फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करें- वॉशिंग के आखिरी राउंड में फैब्रिक कंडीशनर डालने से कपड़े खुशबूदार और सॉफ्ट रहते है।