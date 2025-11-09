कम धूप में पलने वाले 10 Indoor Plants, जो सर्दी के लिए हैं एकदम परफेक्ट
सर्दियों के मौसम में, जब धूप कम होती है, तो घर के अंदर हरियाली बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। प्रकृति ने हमें ऐसे कई अद्भुत पौधे दिए हैं जो कम रोशनी में भी खुशी-खुशी पलते हैं और आपके घर को एक नया लुक देते हैं। जी हां, ये पौधे न सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि हवा को साफ रखने में भी मदद करते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में सूरज की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर को हरे-भरे पौधों से सजा नहीं सकते। Indoor Plants आपके घर में न सिर्फ ताजगी लाते हैं, बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कम धूप में भी पाला जा सकता है और ये सर्दियों के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आइए जानें ऐसे 10 प्लांट्स के बारे में।
(Image Source: AI-Generated)
स्पाइडर प्लांट (Spider Plant)
स्पाइडर प्लांट को बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। इसकी लंबी, पतली पत्तियां देखने में मकड़ी के जाले जैसी लगती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। यह पौधा हवा से हानिकारक तत्वों को हटाने में भी मदद करता है और इसे सीधी धूप की बिल्कुल जरूरत नहीं होती।
स्नेक प्लांट (Snake Plant)
इसे मदर-इन-लॉज टंग भी कहा जाता है। स्नेक प्लांट सबसे हार्डी और टिकाऊ इंडोर प्लांट्स में से एक है। यह अंधेरे कोनों में भी खुशी-खुशी बढ़ता है और सबसे जरूरी बात, यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जो इसे बेडरूम के लिए बेहतरीन बनाता है।
पीस लिली (Peace Lily)
अपने खूबसूरत सफेद फूलों के कारण यह प्लांट शांति का प्रतीक माना जाता है। पीस लिली कम रोशनी वाली जगहों पर शानदार तरीके से बढ़ता है। इसे तब पानी दें जब इसकी पत्तियां थोड़ी झुकने लगें- यह एक संकेत है कि इसे पानी की जरूरत है।
पोथोस (Money Plant)
मनी प्लांट हर घर की पसंद है। यह अपनी लटकती हुई बेलों के कारण बेहद आकर्षक लगता है। इसे सीधी धूप की जरूरत नहीं होती और यह पानी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। यह पौधा कम रोशनी में भी अपनी हरियाली बनाए रखता है।
जिजी प्लांट (ZZ Plant)
अगर आप गार्डनिंग में नए हैं, तो जिजी प्लांट आपके लिए है। यह इतना सिंपल और स्ट्रॉन्ग है कि इसे शायद ही कभी पानी देने की जरूरत पड़ती है। कम रोशनी में भी इसकी चमकदार पत्तियां आपके घर को एक मॉडर्न लुक देती हैं।
फिलोडेंड्रोन (Philodendron)
इसकी दिल के आकार की पत्तियां इसे बहुत प्यारा बनाती हैं। फिलोडेंड्रोन की कई किस्में कम रोशनी में अच्छी तरह से पनपती हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां छनकर धूप आती हो या केवल कमरे की रोशनी मिलती हो। यह बहुत तेजी से बढ़ता है और देखभाल में आसान है।
एग्लोनेमा (Chinese Evergreen)
एग्लोनेमा अपनी रंग-बिरंगी पत्तियों के लिए जाना जाता है, जो लाल, गुलाबी और हरे रंग की होती हैं। यह पौधा गर्म और नम वातावरण पसंद करता है, लेकिन इसे कम रोशनी में भी रखा जा सकता है। यकीन मानिए, इसकी पत्तियां आपके घर में रंगत भर देंगी।
फिकस इलास्टिका (Rubber Plant)
रबर प्लांट की बड़ी और गहरे रंग की पत्तियां इसे एक शानदार लुक देती हैं। हालांकि इसे थोड़ी ज्यादा रोशनी पसंद है, लेकिन यह कम रोशनी की स्थिति में भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। इसकी देखभाल बहुत आसान है और यह कमरे की हवा को शुद्ध करता है।
डेफिनबैचिया (Dieffenbachia)
इसकी चौड़ी और आकर्षक, पैटर्न वाली पत्तियां हर किसी का ध्यान खींचती हैं। डेफिनबैचिया को सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए क्योंकि इससे इसकी पत्तियां जल सकती हैं। यह कम रोशनी में भी घर की सुंदरता को बढ़ा देता है।
फर्न (Fern)
फर्न की कई किस्में हैं, जैसे कि बोस्टन फर्न या बटन फर्न। इन्हें नमी और शेडी लाइट पसंद होती है। सर्दियों में अपने घर के अंदर इन्हें ऐसी जगह रखें जहां इन्हें पर्याप्त नमी मिल सके और ये आपके घर को एक लश ग्रीन लुक दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।