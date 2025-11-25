Language
    एक ढाबा जिसका कोना-कोना कराता है ही-मैन का एहसास, पढ़ें गरम धरम की आम से खास बनने की कहानी

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 'गरम धरम ढाबा' उनके जीवन और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। ढाबे के हर कोने में उनकी फिल्मों के पोस्टर और डायलॉग हैं। यह ढाबा उनके 'आम से खास' बनने की कहानी को दर्शाता है। यहाँ स्वादिष्ट भोजन के साथ धर्मेंद्र के प्रति प्यार का इजहार किया जाता है, जो उनके प्रशंसकों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। यह अनुभव धर्मेंद्र के प्रशंसकों को उनके करीब लाता है।

    गरम धरम ढाबा: धर्मेंद्र के जीवन का स्वाद! (Picture Credit- Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिन सामने आई अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर ने सभी का दिल तोड़ दिया। इंडियन सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाने वाले धर्मेंद्र न सिर्फ एक दिग्गज एक्टर थे, बल्कि सांस्कृतिक और पॉप-कल्चर का भी प्रतीक थे।

    लगभग छह दशक लंबे अपने करियर के दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई परिभाषा दी और यही वजह है कि आज भी उनके फैंस उनसे गहरा लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र देश के सबसे पसंदीदा सितारों में से एक हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा वह अपने खुशमिजाज अंदाज के लिए भी जाने जाते रहे हैं। 

    वह अक्सर अपने अंदर की पंजाबी वाइब्स फैंस के साथ शेयर करते रहते थे और उनके इस अंदाज को गरम धरम ढाबा ने बखूबी दर्शाया है। आज इस आर्टिकल में इसी ढाबे के बारे में जानेंगे, जिनकी खास बॉलीवुड थीम ने इस साधारण हाईवे ढाबे को एक सच्चे स्टाइल स्टेटमेंट में बदल दिया।

    पार्टनरशिप में खोला ढाबा

    सिल्वर स्क्रिन पर धाक जमाने के बाद 23 फरवरी, 2018 में हरियाणा के मुरथल में गरम धरम ढाबा ने पहली बार अपने दरवाजे खोले। उस समय यह सिर्फ एक ढाबा नहीं था, बल्कि धर्मेंद्र का खाने, दोस्ती और पुरानी यादों का जश्न मनाने का तरीका था। ढाबा धर्मेंद्र ने उमंग तिवारी और मिकी मेहता के साथ पार्टनरशिप में इस ढाबे को खोला था।

    अभिनेता ने ढाबे के संस्थापक उमंग तिवारी और मिकी मेहता के साथ मुरथल आउटलेट का उद्घाटन किया और फिर देखते ही देखते उनका यह देसी स्टाइल ढाबा देशभर में मशहूर हो गया। खाने-पीने के मामले में मुरथल हमेशा से ही दिल्ली वालों की पहली पसंद रहा है। ऐसे में गरम धरम ने यहां का मजा और भी दोगुना कर दिया। यह 1200 सीटों वाला एक ऐसा ढाबा था, जो जितना फिल्मी था उतना ही स्वादिष्ट भी।

    ही-मैन की यादों का खजाना

    गरम धरम का हर कोना अभिनेता के फिल्मी अंदाज को दर्शाता है। ढाबे के अंदर जाते ही आपको उनकी फिल्मों के पोस्टर, डायलॉग्स और उनकी आइकॉनिक फिल्मों के कई सारे प्रॉप्स देखने को मिलेंगे। कहीं शोले की वो टंकी, जहां चढ़कर वीरू ने बसंती का हाथ मांगा था। वहीं, कुछ जगह आपको शोले की यह यादगार गाड़ी देखने को मिलेगी, जिस पर जय-वीरू की जोड़ी घूमा करती थी।

    चखने को मिलता है देसी स्वाद   

    धर्मेंद्र की यादों से बने इस ढाबे में आपको फुल देसी वाइव्स मिलेगी। बात करें यहां के खाने कि तो यहां मक्खनी पराठे, दाल मखनी, गलौटी कबाब, तंदूरी पनीर टिक्का, बिरयानी और लजीज करी का स्वाद चखने को मिलेगा।

    वर्तमान में, इस ढाबे की भारत में कई ब्रांचेस हैं, जो मुख्य रूप से गाजियाबाद, नोएडा और नई दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में स्थित हैं। अगर आप भी यहां के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं और हम सबके प्यारे ही-मैन की मौजूदगी का एहसास करना चाहते हैं, तो गाजियाबाद में अर्थला, मोहन नगर, नोएडा के विभिन्न सेक्टर, नई दिल्ली में कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल जा सकते हैं।

