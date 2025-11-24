टूटी जोड़ी...छूटा साथ, अमर रहेगा जय-वीरू का याराना...दिलचस्प है Dharmendra-अमिताभ की दास्तान-ए-दोस्ती

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर रिश्ते की एक अलग अहमियत होती है...हर रिश्ते की एक अलग पहचान होती है, लेकिन सारे रिश्तों से परेय दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसमें इंसान खुलकर खुद का इजहार करता है। अभिनेता धर्मेंद्र की जिंदगी में यूं तो ज्यादा दोस्त नहीं रहे, लेकिन हां उनके खास दोस्त अमिताभ बच्चन जरूर थे। अमिताभ को धर्मेंद्र अमित कहकर बुलाते थे।

अमिताभ भी अपने बड़े भाई समान धर्मेंद्र (Dharmendra) को मानते थे और उनकी खूब इज्जत करते थे। दोनों की दोस्ती दशकों पुरानी थी। एक-साथ स्टारडम देखा, एक साथ फिल्में कीं, एक-साथ सुख-दुख बांटा और एक- सिनेमा को जय-वीरू की वो यादगार जोड़ी दी, जिसकी दोस्ती की मिसालें ये दुनिया याद रखेगी।

आज धर्मेंद्र के जाने से अमिताभ टूटे नहीं बल्कि बिखर से गए हैं। भले ही वो मौन हैं, कुछ ना कह रहे हैं लेकिन उनकी चुप्पी इस बात को बयां कर रही है कि हां उनके बड़े भाई और जिगरी यार धर्मेंद्र अब हमेशा के लिए चले गए हैं। पिछले दिनों जब धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई थी तो अपने शूटिंग और व्यस्त दिनचर्या से उन्होंने वक्त निकाला और तुरंत उनसे मिलने गए। खुद कार चलाकर अपने बड़े भाई और दोस्त धर्मेंद्र को देखने के लिए अमिताभ बच्चन पहुंचे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दोस्ती की शुरूआत सालों पहले हुई थी और इस दोस्ती ने कई यादगार फिल्में भी हिंदी सिनेमा को दीं।

ऐसे में सीनियर एक्टर होने के साथ-साथ धर्मेंद्र उम्र में भी अमिताभ से बड़े ही थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके-चुपके के सेट पर अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती शुरू हुई थी। फिल्म के सेट पर पहले अमिताभ धर्मेंद्र को बड़े एक्टर्स की तरह सम्मान देते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र ने अपने देसी अंदाज में अमिताभ को छोटा भाई कहा और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो बस फिर इसी फिल्म के सेट से दोनों की यारी शुरू हो गई।

शोले ने दिलाई जय-वीरू को पहचान चुपके चुपके के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी फिल्म शोले में नजर आई। इस फिल्म ने तो मानो अमिताभ और धर्मेंद्र की ऑफस्क्रीन के साथ साथ ऑनस्क्रीन जोड़ी को भी ब्लॉकबस्टर बना दिया। शोले के जय-वीरू सिनेमाघरों में छाए रहे और हर किसी की जुबान पर शोले का ही नाम रहा। इसीलिए इस क्लासिक फिल्म का मुकाबला आज भी कोई नहीं है।

शोले में काम करने के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई। कहा जाता है कि फिल्म में अमिताभ को जय का रोल धर्मेंद्र ने ही दिलाया था। दरअसल एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था कि, फिल्म शोले के लिए धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से धर्मेंद्र के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद अमिताभ को फिल्म शोले में वीरू का किरदार मिला था।

जब धर्मेंद्र को सताई अपने अमित की याद साल 2020 में धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयरक किया था। ये तस्वीर फिल्म शोले के सेट की थी। जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जय-वीरू बने नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा था कि, यादें सुनाती एक तस्वीर, एक तस्वीर, जिसकी यादें दुनिया हो गईं।

इस तस्वीर के बाद लोगों के दिलों में जय-वीरू की यादें फिर से ताजा हो गईं थीं। इसके अलावा उन्होंने फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक और तस्वीर शेयर की थी और वो तस्वीर भी शोले के सेट से ही थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा था कि, जमाना याद रखेगा इस फिल्मी दोस्ती को।

शोले और चुपके-चुपके के अलावा दोनों ने राम-बलराम, हम कौन हैं और अंधा कानून जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। हालांकि कुछ फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस थी। बीते वक्त के साथ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन कई मौकों पर एक दूसरे से मिलते जुलते थे। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है। कुछ सालों पहले शोले की कास्ट के रीयूनियन में भी दोनों एक साथ नजर आए थे, तब अमिताभ बच्चन की धर्मेंद्र ने दिल खोलकर तारीफ की थी।

धर्मेंद्र ने कहा था कि ''हमारा अमित पूरी इंड्स्ट्री का इंजन जैसा बन गया है। हम सब उसके पीछे छुक-छुक करके चलते हैं। मैं तो उसके जैसे बनने की कोशिश करता हूं, पर क्या करूं ये हमारा जवान बच्चा बाज ही नहीं आता है। आज पता चलता है इसने ये किया है, कल पता चलता है कि अब ये करेगा। बस ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है।''