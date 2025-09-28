Language
    'ब्रिटिश गुयाना 1 सेंट मैजेंटा' है दुनिया का सबसे महंगा डाक टिकट, करोड़ों में है कीमत

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    पोस्ट स्टैंप के बारे में सोचकर दिमाग में एक मामूली टिकट आता है जो चिट्ठियों पर चिपकाते हैं। लेकिन ये डाक टिकट अपने भीतर इतिहास संजोए रखते हैं। ऐसा ही एक डाक डिकट है ब्रिटिश गुयाना 1 सेंट मैजेंटा। यह दुनिया में एकलौता टिकट बचा है और इसकी कीमत करोड़ों में है।

    बहुत अनोखा है ब्रिटिश गुयाना 1 सेंट मैजेंटा (Picture Courtesy: https://postalmuseum.si.edu/)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डाक टिकट केवल चिट्ठियों पर चिपकाने के लिए नहीं होते, वे इतिहास, संस्कृति और कला के भी अनमोल दस्तावेज हैं। फिलैटली (डाक टिकट संग्रह) की दुनिया में कई दुर्लभ टिकट हैं, लेकिन इनमें सबसे खास और कीमती है 'ब्रिटिश गुयाना 1 सेंट मैजेंटा'।

    यह डाक टिकट न केवल अपनी दुर्लभता के लिए मशहूर है, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा डाक टिकट भी माना जाता है। जी हां, इस डाक टिकट की कीमत आज के समय में आसमान छू चुकी है। आइए जानें क्यों है यह इतना खास।

    1856 में हुआ था जारी

    यह टिकट वर्ष 1856 में ब्रिटिश गुयाना (आज का गुयाना, दक्षिण अमेरिका) में जारी किया गया था। उस समय डाक जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश शासन के नियमित टिकट उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने यह टिकट जारी किया। इसका महत्व केवल डाक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास और 19वीं सदी के डाक प्रशासन का प्रतीक बन गया।

    फिलैटली की दुनिया में इस टिकट की स्थिति वैसी ही है, जैसी कला की दुनिया में मोनालिसा की पेंटिंग की- दुर्लभ और अनोखी, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

    एकमात्र बचा टिकट

    इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ‘ब्रिटिश गुयाना 1 सेंट मैजेंटा’ मौजूद है। इसका रंग गहरा गुलाबी (मैजेंटा) है और मूल्य मात्र 1 सेंट था। समय के साथ बाकी टिकट खत्म हो गए, लेकिन यह एकमात्र टिकट बच पाया।

    साल 1873 में एक 12 साल के लड़के को यह टिकट अपने घर के पुराने कागजों में मिला। उसने इसे कुछ पैसे में बेच दिया, लेकिन धीरे-धीरे यह टिकट अलग-अलग कलेक्टरों के हाथों में घूमता रहा। हर मालिक ने इसकी देखभाल की और समय के साथ इसकी कीमत आसमान छूती चली गई।

    डिजाइन और प्रतीक

    टिकट पर एक छोटी नाव की आकृति बनी है और इसके नीचे लैटिन भाषा में लिखा है- “Damus Petimus Que Vicissim”, जिसका मत है “हम मांगते हैं और बदले में देते हैं”।

    दुनिया का सबसे महंगा टिकट

    2014 में यह टिकट सॉथबीज नीलामी में बेचा गया था। इसकी कीमत उस समय लगभग 83.49 करोड़ रुपये लगी। यह सौदा इसे दुनिया का सबसे महंगा डाक टिकट बना देता है। आज भी फिलैटली के शौकीन लोगों के लिए अनमोल खजाना है।

