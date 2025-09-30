Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंच के बाद अब ऑफिस में नहीं आएगी नींद! आपको दिनभर एनर्जेटिक रखेंगे 7 आसान टिप्स

    By Digital Desk Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:24 PM (IST)

    लंच के बाद आने वाली नींद से ऑफिस में काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसका कारण होता है भारी खाना और पाचन में लगने वाली एनर्जी लेकिन कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप दिनभर एक्टिव रह सकते हैं। जी हां इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी ही हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको दोपहर के आलस से बचाकर दिनभर फुर्तीला बनाए रखेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    वर्कप्लेस पर खुद को एक्टिव बनाए रखने के लिए करें ये काम (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में काम के दौरान दोपहर का लंच ब्रेक एक राहत भरा पल होता है, लेकिन लंच के तुरंत बाद अगर आपको जोर की नींद आने लगती है (Sleepy After Lunch) और काम में ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक आम समस्या है जिसे 'पोस्ट लंच डिप' कहा जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका मुख्य कारण है पाचन प्रक्रिया में शरीर की ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल, जिससे दिमाग को कम एनर्जी मिलती है और सुस्ती महसूस होती है, लेकिन ऐसे में अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतों को अपनाकर इस दोपहर की नींद को मात दी जा सकती है और आप खुद को दिनभर एक्टिव और फ्रेश महसूस कर सकते हैं। आइए, जानते हैं कुछ आसान और असरदार उपाय (Tips To Stay Awake At Work), जो लंच के बाद भी आपको बनाए रखेंगे फुर्तीला और एनर्जेटिक।

    हल्की और बैलेंस्ड डाइट लें

    दोपहर के खाने में ज्यादा ऑयली, हैवी या मीठा खाने से बचें। इसके बजाय प्रोटीन, फाइबर और सब्जियों से भरपूर हल्का खाना लें जिससे पाचन आसान हो और सुस्ती न आए।

    धीरे और सीमित मात्रा में खाएं

    जल्दी और ज्यादा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव पड़ता है, जिससे नींद आ सकती है। इसलिए खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं।

    लंच के बाद थोड़ी वॉक करें

    खाने के बाद 5-10 मिनट टहलना शरीर को एक्टिव बनाता है और डाइजेशन को भी बेहतर करता है।

    पर्याप्त पानी पिएं

    डिहाइड्रेशन भी थकान का बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए दिनभर नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें।

    गहरी सांस लें और स्ट्रेचिंग करें

    गहरी सांस लेने और हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और दिमाग एक्टिव होता है।

    ग्रीन टी या हर्बल टी लें

    चाय या कॉफी की जगह नींद भगाने के लिए ग्रीन टी या तुलसी, अदरक वाली हर्बल टी का सेवन करें।

    काम में बदलाव लाएं

    रिपेटिटिव और बोरिंग काम की बजाय कुछ क्रिएटिव या अलग काम करें जिससे माइंड फ्रेश बना रहे।

    थोड़ी देर फ्रेश एयर लें

    हो सके तो खिड़की के पास बैठें या कुछ देर बाहर निकलकर ताजी हवा लें। इससे शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा हो जाते हैं।

    आंखों को दें आराम

    हर 20 मिनट पर स्क्रीन से नजरें हटाकर 20 फीट दूर देखें। इससे आंखों की थकान कम होगी और माइंड को ब्रेक भी मिलेगा।

    कुल मिलाकर, लंच के बाद की सुस्ती को अपनी प्रोडक्टिविटी पर हावी न होने दें। ऊपर बताए गए कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स को अपनाकर आप दिनभर फ्रेश और एक्टिव बने रह सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- काम का ज्यादा प्रेशर बन सकता है बर्नआउट की वजह, बचाव में काम आएंगे ये 8 टिप्स

    यह भी पढ़ें- सेहत खराब कर रही आपकी डेस्क जॉब! दिनभर बैठकर काम करने से बढ़ सकता Dead Butt Syndrome का खतरा