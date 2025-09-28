चुटकियों में साफ होगी कान में जमी गंदगी, बस अपनाएं ये टिप्स और देखें कमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कान की गंदगी यानी ईयरवैक्स एक प्राकृतिक तत्व है जो कान को धूल-मिट्टी, बैक्टीरिया और कीड़ों से बचाता है। लेकिन जब ये गंदगी ज्यादा जमा हो जाती है तो कान बंद महसूस होता है, खुजली होती है या सुनने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में लोग घर पर ही कान की सफाई के उपाय करने लगते हैं, जो कई बार खतरनाक साबित हो सकते हैं।

यहां बताए गए कुछ आसान उपाय कान की सफाई के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सावधानी और सही तरीके अपनाना करना बेहद जरूरी है, वरना इससे कान के पर्दे के फटने का खतरा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

ऑलिव ऑयल

गुनगुना ऑलिव ऑयल ईयर वैक्स को मुलायम कर देता है, जिससे वह आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन ज्यादा मात्रा में बार बार डालने से कान का पर्दा इफेक्ट हो सकता है।

ग्लिसरीन

ग्लिसरीन कान की वैक्स को नर्म करने का एक बहुत ही आसान उपाय है। यह स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें।

बेबी ऑयल

बेबी ऑयल भी एक हल्का और सेफ ऑप्शन है लेकिन इसका प्रयोग भी सीमित मात्रा में और धीरे-धीरे करें, जिससे अंदरूनी परत को नुकसान न पहुंचे।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दो या तीन बूंदे कान में डाला जाता हैं, इससे झाग बनती है जो वैक्स को ढीला करती है। ज्यादा इस्तेमाल से कान में जलन और पर्दे को नुकसान हो सकता है।

भाप लेना

गर्म पानी से भाप लेने से कान की वैक्स नरम होती है और बाहर निकलने में आसानी होती है। यह एक सुरक्षित और नेचुरल तरीका है।

ईयर ड्रॉप

मार्केट में मिलने वाले ईयर ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। कुछ ड्रॉप्स बहुत तेज हो सकते हैं, जो पर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

टी ट्री ऑयल

इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं लेकिन इसे हमेशा कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। सीधे लगाने से जलन या एलर्जी हो सकती है।

गर्म कपड़े से सिकाई

हल्के गर्म कपड़े से बाहर से सेक करने पर वैक्स मुलायम होती है। यह कान को साफ, बिना किसी केमिकल इफेक्ट के करता है।

दोबारा ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल

बार-बार ईयर ड्रॉप डालना कान को सूखा और सेंसिटिव बना सकता है। इससे कान का पर्दा पतला और कमजोर हो सकता है।

एक्सपर्ट की राय

ENT विशेषज्ञों के अनुसार, बार-बार घर पर कान की सफाई करना कान के पर्दे के लिए असुरक्षित हो सकता है। अगर सुनाई देने में दिक्कत हो या दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।

कान की सफाई जरूरी है लेकिन इससे जुड़ी सावधानियां और सही तरीके अपनाना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है।

यह भी पढ़ें- अब चुटकियों में साफ होगा कान का मैल! 3 घरेलू उपाय आजमाने से घुलकर बाहर निकल जाएगी सारी गंदगी

यह भी पढ़ें- कान खुजाने से पहले सोचें 100 बार, ये 3 गलतियां कभी न करें- नहीं तो जिंदगी भर सुनते रहेंगे ऊंचा

Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।