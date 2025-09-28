Language
    चाय, हल्दी और तेल के दाग ने खराब कर दी है फेवरेट ड्रेस्, तो हटाने के लिए अपनाएं ये असरदार तरीके

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:34 PM (IST)

    अक्सर खाते पीते वक्त कपड़ों पर चाय हल्दी या तेल के दाग लग जाते हैं जो देखने में खराब लगते हैं और आसानी से नहीं हटते।लेकिन कुछ घरेलू उपायों की मदद से इन जिद्दी दागों को आप आसानी से साफ कर सकते हैं। ये सभी उपाय नेचुरल सस्ते और प्रभावशाली हैं जो आपके कपड़ों को नया जैसा बना सकते हैं।

    कपड़ों से ऐसे निकालें जिद्दी दाग (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाते या बनाते समय हमारे कपड़ों पर चाय, हल्दी या तेल गिर जाता है। ये दाग न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि अगर समय पर ठीक से न हटाए जाएं, तो ये कपड़ों पर स्थायी निशान छोड़ देते हैं। वैसे तो मार्केट में कई तरह के दाग हटाने वाले केमिकल्स मौजूद हैं, लेकिन ये महंगे होने के साथ-साथ कपड़े के रंग और फैब्रिक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    ऐसे में कुछ घरेलू उपाय न सिर्फ सस्ते और नेचुरल होते हैं, बल्कि प्रभावशाली भी होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान घरेलू नुस्खे जो आपके कपड़ों से इन जिद्दी दागों को हटाने में मदद करेंगे है।

    बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट

    बेकिंग सोडा एक इफेक्टिव क्लीनर है। दाग वाली जगह पर इसका पेस्ट लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें। फिर हल्के हाथों से रगड़कर धो लें। यह चाय और तेल के दाग पर विशेष रूप से असरदार होता है।

    नींबू और नमक

    नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं और नमक एक्सफोलिएटर का काम करता है। हल्दी के दाग पर नींबू का रस और नमक डालकर 30 मिनट के लिए छोड़ें। फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

    सफेद सिरका

    यह एक असरदार नेचुरल क्लीनर है। चाय या तेल के दाग पर सिरका छिड़कें और 10 मिनट बाद धो लें। यह दाग को ढीला कर देता है।

    टूथपेस्ट

    दाग पर सादा सफेद टूथपेस्ट लगाएं और ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें। फिर नॉर्मल पानी से धो लें। यह चाय और हल्दी दोनों दागों पर काम करता है।

    डिश वॉश लिक्विड

    तेल के दाग पर डिश वॉश लिक्विड लगाएं और कुछ मिनट रगड़ें। फिर गर्म पानी से धो लें। यह ग्रीस हटाने में मदद करता है।

    कॉर्नस्टार्च

    तेल के ताजे दाग पर कॉर्नस्टार्च छिड़कें। यह तेल को सोख लेता है। 30 मिनट बाद ब्रश से हटाएं और धो लें।

    हाइड्रोजन पेरॉक्साइड

    हाइड्रोजन पेरॉक्साइड दाग हटाने का सबसे असरदार ऑप्शन है लेकिन केवल सफेद या हल्के रंग के कपड़ों पर ही प्रयोग करें। दाग पर लगाकर कुछ देर बाद धो लें।

    कच्चे दूध में भिगोना

    हल्दी या चाय के दाग वाले कपड़े को कुछ घंटों के लिए कच्चे दूध में भिगोकर रखें। फिर सामान्य डिटर्जेंट से धो लें। पुराने जमाने का यह उपाय आज भी काफी असरदार है।

    इन आसान घरेलू उपायों से न केवल आप अपने कपड़ों को साफ और सुंदर बनाए रख सकते हैं, बल्कि केमिकल से होने वाले नुकसान से आप खुद और अपने परिवार को बचाए रख सकते हैं।

