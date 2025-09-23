Language
    घर पर रहना पसंद करते हैं जेन-जी, हफ्ते में सिर्फ 49 मिनट ही बिताते हैं बाहर; पढ़ें क्या है इसकी वजह

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:23 AM (IST)

    जेन-जी अक्सर ही किसी न किसी नए ट्रेंड फैशन या अपनी लाइफस्टाइल ( Gen Z Lifestyle) के लिए चर्चा का विषय बनी रहती है। हाल ही में एक सर्वे में भी कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल इस सर्वे के मुताबिक जेन-जी हफ्ते में सिर्फ 49 मिनट ही बाहर बिताती है। आइए जानें ऐसा क्यों होता है।

    क्यों घर से बाहर नहीं निकलना चाहती जेन-जी? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बदलते समय और तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी ने युवाओं की लाइफस्टाइल (Gen Z Lifestyle) में गहरे बदलाव ला दिए हैं। खासकर जेन-जी (1996 से 2010 के बीच जन्मी पीढ़ी) की तुलना अगर जेन-एक्स (1965 से 1980 में जन्मी पीढ़ी) से की जाए तो यह बदलाव साफ दिखता है।

    दरअसल, जेन-जी जेन-एक्स की तुलना में बाहर काफी कम समय बिताती है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार, जेन-जी हफ्ते के दिनों में औसतन सिर्फ 49 मिनट बाहर रहते हैं और बाकी का अपना समय घर पर बिताते हैं (Gen Z Habits)। वहीं जेन-एक्स हर दिन लगभग 65 मिनट बाहर बिताते हैं। यानी जेन-जी तुलनात्मक रूप से लगभग 25% कम समय आउटडोर एक्टिविटीज में देती है।

    बाहर कम जाने की वजह क्या है?

    इस सर्वे में शामिल 67% जेन-जी ने माना कि वे कई दिन बिना बाहर निकले भी आराम से बिता सकते हैं। हालांकि, बाहर कम निकलने के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि और भी कुछ वजहें हैं, जैसे- 25% जेन-जी खराब मौसम में बाहर निकलना पसंद नहीं करते, 16% के पास वक्त की कमी है, तो वहीं कुछ प्रतिशत जेन-जी बाहर अकेले नहीं जाना चाहते। वे अपने किसी दोस्त या साथी के साथ बाहर निकलने में रुचि रखते हैं, क्योंकि अकेले उन्हें बोरियत होती है।

    इसके अलावा, स्क्रीन टाइम भी एक बड़ी बाधा बन चुका है। डिजिटल दुनिया की बढ़ती पकड़ ने युवाओं को मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन कंटेंट में इतना व्यस्त कर दिया है कि प्रकृति और बाहरी दुनिया की ओर उनका झुकाव कम हो गया है।

    घर पर रहते हुए सोशल लाइफ का नया अंदाज

    हालांकि बाहर कम समय बिताने के बावजूद जेन-जी अपनी सोशल लाइफ को कमजोर नहीं होने दे रही है। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए रिश्तों को और भी नए तरीकों से जी रहे हैं। एक डेटिंग ऐप की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जेन-जी लॉन्ग डिसटेंस रिलेशनशिप को अब बाधा नहीं मानती है, बल्कि इसे रोमांच और नए अनुभवों का हिस्सा समझती है। वेकेशन्स में शुरू हुए रिश्ते अब काफी समय तक टिक रहे हैं और जेन-जी काफी अनोखे तरीकों से इन्हें निभा भी रही है।

    वीडियो कॉल के जरिए अब कपल्स साथ समय बिता रहे हैं, ऑलाइन मूवीज देख रहे हैं, वर्चुअल गेमिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं और यहां तक कि घर पर एक जैसा खाना ऑर्डर करके ऑनलाइन डेट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन्हीं छोटी-छोटी कोशिशों से जेन-जी अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से भी नहीं कतरा रही है।

