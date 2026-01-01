Language
    Calendar 2026: नए साल में मिल रहे 12 लॉन्ग वीकेंड, देखिए छुट्टियों, फिल्मों और त्योहारों की पूरी लिस्ट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:51 PM (IST)

    यहां आप साल 2026 का विस्तृत कैलेंडर देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख त्योहारों, छुट्टियों और कई लॉन्ग वीकेंड्स की जानकारी दी गई है। यह आने वाली ...और पढ़ें

    Hero Image

    यहां देखें साल 2026 का कैलेंडर (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 शुरू हो चुका है। नए साल का स्वागत सभी उमंग और खुशी के साथ कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही, लोग आने वाली छुट्टियों और त्योहार की प्लानिंग में जुट जाते हैं।

    अगर आप भी इस साल के लिए वेकेशन प्लान या त्योहारों की तारीख देखना चाहते हैं, तो हम ये सभी जानकारियां आपको इस कैलेंडर में देने वाले हैं। इस साल कई लॉन्ग वीकेंड्स भी आ रहे हैं, जिनके आस-पास आप अपनी वेकेशन प्लान कर सकते हैं। आइए देखें साल 2026 की सभी जरूरी तारीखें, एक साथ।  

    प्रमुख त्योहार / तिथियां

    त्योहार तारीख दिन
    गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सोमवार
    लोहड़ी 13 जनवरी मंगलवार
    मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार
    बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार
    महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार
    रमजान  19 फरवरी से गुरुवार
    होली   4 मार्च बुधवार

    चैत्र नवरात्र 

    		 19 मार्च से

    गुरुवार
    ईद-उल-फितर 21 मार्च शनिवार
    रामनवमी 27 मार्च शुक्रवार
    महावीर जयंती 31 मार्च मंगलवार
    गुड फ्राइडे 3 अप्रैल शुक्रवार
    आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल मंगलवार
    बुद्ध पूर्णिमा 1 मई शुक्रवार

    बकरीद 

    		 27 मई बुधवार
    गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार
    स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार

    रक्षाबंधन

    		 28 अगस्त शुक्रवार
    जन्माष्टमी 4 सितंबर शुक्रवार
    गणेश चतुर्थी 14 सितंबर सोमवार
    गांधी जयंती 2 अक्टूबर शुक्रवार

    शारदीय नवरात्र

    11 अक्टूबर

    		 रविवार
    दशहरा 21 अक्टूबर बुधवार

    करवाचौथ

    29 अक्टूबर

    		 गुरुवार

    धनतेरस

    6 नवंबर

    		 शुक्रवार

    दीपावाली

    8 नवंबर

    		 रविवार

    भाई दूज

    		 11 नवंबर बुधवार

    गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व

    24 नवंबर

    		 मंगलवार
    क्रिसमस 25 दिसंबर शुक्रवार

    बड़ी फिल्में / वेब सीरीज

    फिल्म

    रिलीज डेट

    राजा साब

    		 9 जनवरी (प्रभास)

    बॉर्डर 2

    		 23 जनवरी (सनी देओल)
    ओ' रोमियो 13 फरवरी (शाहिद कपूर)
    मर्दानी 3 27 फरवरी (रानी मुखर्जी)
    पति पत्नी वो 24 मार्च (आयुष्मान खुराना)
    गवरू 13 मार्च ( सनी देओल)
    धमाल 4 20 मार्च (अजय देवगन)
    भूत बंगला  2 अप्रैल (अक्षय कुमार)
    आवारापन 2 3 अप्रैल (इमरान हाशमी)
    अल्फा 17 अप्रैल (आलिया भट्ट)
    विवान 15 मई (सिद्धार्थ मल्होत्रा)
    है जवानी तो…  5 जून (वरुण धवन)
    नाग जिला 14 अगस्त (कार्तिक आर्यन)
    लव एंड वॉर 14 अगस्त (रणबीर कपूर)
    दृश्यम-3  2 अक्टूबर (अजय देवगन)
    रामायण-1 6 नवंबर (रणबीर कपूर)
    पंचायत-5  अमेजन प्राइम (जितेंद्र)
    गुल्लक-5  सोनी लिव
    मिर्जापुर-4  अमेजन प्राइम (पंकज)

    साल के लॉन्ग वीकेंड...

    इस बार सबसे ज्यादा 8 प्रमुख त्योहार / तिथियां शुक्रवार को 5 मंगल को 44 बुधगुरु को 3 रवि को और एक सोमवार को पड़ रही है। शनिवार को सिर्फ 15 अगस्त की महत्वपूर्ण तिथि है। इस साल 12 लॉन्ग वीकेंड पड़ रहे पिछली बार 8 थे।

    महीना लॉन्ग वीकेंड

    जनवरी 

    10 को शनि 11 को रवि 13 को लोहड़ी 14 को संक्रांति।

    23 को बसंत पंचमी 24 को शनि 25 को रवि सोम को 26 जनवरी।

     

    मार्च

    28 फरवरी को शनि 1 मार्च को रवि 34 को होली।

    20 को ईद 21 को शनि 22 को रवि।

    28 को शनि 29 को रवि 31 को महावीर जयंती।

     

    मई

    		 1 को बुद्ध पूर्णिमा  2 को शनि  3 को रविवार।
    अगस्त 28 को राखी  29 को शनि  30 को रविवार।

    सितंबर

    		 12 शनि 13 रवि 14 को गणेश चतुर्थी।

    अक्टूबर

    2 को गांधी जयंती 3 को शनि 4 को रविवार पड़ेगा।
    17 को शनि 18 को रवि 20 को दशहरा।
    नवंबर 6 को धनतेरस  7 को शनि  8 को रविवार।

    दिसंबर

    		 25 को क्रिसमस 26 शनि 27 रविवार।

    विवाह के शुभ मुहूर्त

      फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई नवंबर दिसंबर
    रविवार   8 26 3 21 12    
    सोमवार   2,9 20,27   22,29 6    
    मंगलवार 3,10,12 3 21,28 5 23 7 25  
    बुधवार 25 4,11 15,29 6,13 24 1 26  
    गुरुवार 5,12,19,26 12   7,14 25     3
    शुक्रवार  6,20     1,8 26   20 4
    शनिवार 14,21   25   27 11    

    स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट

    स्पोर्ट इवेंट तारीख
    टी20 वर्ल्डकप 7 फरवरी-8 मार्च
    विंटर ओलिंपिक 6-22 फरवरी
    फीफा वर्ल्ड कप 11 जून-19 जुलाई
    बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 17-23 अगस्त
    एशियन गेम्स 19 सितंबर-4 अक्टूबर

    प्रमुख परीक्षा तिथियां

    एग्जाम तारीख
    10वीं-12वीं (CBSE) 17 फरवरी-9 अप्रैल
    जेईई मेन सेशन-1 21-30 जनवरी
    जेईई मेन सेशन-2 1-10 अप्रैल
    नीट यूजी 3 मई 2026

    जेईई एडवांस्ड

    मई 2026
    सीयूईटी (यूजी) 13 मई-3 जून 2026
    नीट पीजी मार्च/जून 2026

    कैट

    29 नवंबर 2026

    क्लैट (यूजीपीजी)

    दिसंबर 2026

    इन तिथियों में बदलाव संभव है।

