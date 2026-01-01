Calendar 2026: नए साल में मिल रहे 12 लॉन्ग वीकेंड, देखिए छुट्टियों, फिल्मों और त्योहारों की पूरी लिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 शुरू हो चुका है। नए साल का स्वागत सभी उमंग और खुशी के साथ कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही, लोग आने वाली छुट्टियों और त्योहार की प्लानिंग में जुट जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी इस साल के लिए वेकेशन प्लान या त्योहारों की तारीख देखना चाहते हैं, तो हम ये सभी जानकारियां आपको इस कैलेंडर में देने वाले हैं। इस साल कई लॉन्ग वीकेंड्स भी आ रहे हैं, जिनके आस-पास आप अपनी वेकेशन प्लान कर सकते हैं। आइए देखें साल 2026 की सभी जरूरी तारीखें, एक साथ।