दीवार या फर्श पर जमी है जिद्दी काई? इन 5 टिप्स से मिनटों में करें साफ, फिसलन का खतरा होगा दूर
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बारिश का मौसम जाने के बाद दीवारों और फर्श पर जमने वाली काई से हर कोई परेशान होता है। यह सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगती, बल्कि इसकी वजह से फिसलन भी होती है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ आसान घरेलू नुस्खों से आप इस जिद्दी काई को मिनटों में साफ कर सकते हैं। जी हां, इस आर्टिकल में हम आपके लिए ऐसे 5 आसान उपाय लेकर आए हैं, जिनसे आप अपने घर को साफ और सुरक्षित बना सकते हैं।
सिरका और पानी का घोल
सिरके में मौजूद एसिडिक गुण काई को खत्म करने में बहुत असरदार होते हैं। एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर भर लें। इस घोल को सीधे काई वाली जगह पर स्प्रे करें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद, एक हार्ड ब्रश से रगड़कर साफ करें और फिर पानी से धो लें।
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक और शानदार घरेलू उपाय है। पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को काई पर अच्छी तरह लगा दें और कुछ घंटों के लिए रहने दें। फिर, एक ब्रश से रगड़कर साफ करें और पानी से धो लें। यह तरीका छोटी जगहों पर जमी काई को हटाने में बहुत काम आता है।
ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन
अगर काई बहुत जिद्दी है, तो आप ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहनें। थोड़े से ब्लीचिंग पाउडर को काई वाली जगह पर छिड़ककर पानी से गीला करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से रगड़कर साफ करें और खूब पानी से धो लें। यह तरीका बहुत ही प्रभावी है।
गर्म पानी और डिटर्जेंट
यह सबसे आसान और तुरंत असर दिखाने वाला तरीका है। एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट या डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इस घोल को काई वाली जगह पर डालें और तुरंत एक सख्त झाड़ू या ब्रश से रगड़ें। गर्म पानी काई की पकड़ को ढीला कर देता है, जिससे वह आसानी से निकल जाती है।
नमक और नींबू का पेस्ट
नींबू का एसिड और नमक का खुरदुरापन मिलकर काई को हटाने का एक बेहतरीन नुस्खा बनाते हैं। एक कटोरी में नींबू का रस और नमक मिलाकर एक मोटा पेस्ट बना लें। इसे काई पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर, ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें।
