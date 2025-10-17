Language
    इस दीपावली 5 ईजी स्टेप्स से घर पर ही बनाएं Scented Candles, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    इस साल 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में, क्यों न अपने घर को खुद के हाथों से बनी खुशबूदार मोमबत्तियों (Scented Candles) से रोशन किया जाए? जी हां, ये न सिर्फ आपके घर को महकाएंगी बल्कि इनकी रौशनी आपके त्योहार में एक खास जादू भर देगी। इन्हें बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

    Hero Image

    घर पर बनाना चाहते हैं Scented Candles, तो फॉलो करें ये आसान स्टेप्स (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी का त्योहार दीपावली (Diwali 2025), क्या सिर्फ बिजली की लड़ी और बाजार की बनी मोमबत्तियों से पूरा हो जाता है? जवाब है- बिल्कुल नहीं! दीवाली का असली जादू तो उस खास माहौल और जादुई खुशबू में है, जो आपके घर को महकाती है। इस साल बाजार की महंगी और केमिकल वाली सेंटेड कैंडल्स की वजह आप घर की बनी मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    कल्पना कीजिए, आपके घर में जल रही हर मोमबत्ती, आपके अपने हाथों की कारीगरी हो, जिसमें आपकी मनपसंद खुशबू जैसे लैवेंडर या रोज घुली हो। ऐसी होममेड खुशबूदार कैंडल्स (Scented Candles) आपके त्योहार में एक पर्सनल टच जोड़ती हैं। आइए, बिना देर किए जानते हैं 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स जिनसे आप घर पर ही बेहतरीन खुशबूदार कैंडल्स बना सकते हैं।

    Diwali Scented Candles

    (Image Source: AI-Generated) 

    सेंटेड कैंडल्स बनाने के लिए जरूरी सामान

    • पुराना मोम या मोमबत्ती (आप पुरानी मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं)
    • तेल या पेट्रोलियम जेली (थोड़ा-सा)
    • खुशबू वाला तेल (Essential Oil) - जैसे लैवेंडर, चमेली या संतरा।
    • मोमबत्ती की बत्ती
    • कोई भी खाली कप या जार, जिसमें आप मोमबत्ती बनाना चाहते हैं।

    सेंटेड कैंडल्स बनाने के 5 ईजी स्टेप्स

    मोम को पिघलाएं

    • सबसे पहले, मोम को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें।
    • किसी बर्तन में थोड़ा पानी उबालें और उसके ऊपर एक छोटा बर्तन रखें (जैसे डबल बॉयलर)।
    • छोटे बर्तन में मोम डालें और इसे धीरे-धीरे पिघलने दें। ध्यान रहे, मोम को सीधे आंच पर न रखें।

    खुशबू और तेल मिलाएं

    • जब मोम पूरी तरह पिघल जाए, तो गैस बंद कर दें।
    • अब इसमें खुशबू वाले तेल की 10-15 बूंदें मिलाएं। अगर खुशबू ज्यादा चाहिए, तो थोड़ी और मिला सकते हैं।
    • थोड़ा-सा तेल या पेट्रोलियम जेली भी मिला दें। इससे आपकी मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलेगी।

    बत्ती तैयार करें

    • जिस कप या जार में आपको मोमबत्ती बनानी है, उसमें बत्ती को सीधा खड़ा करें।
    • बत्ती का एक सिरा बर्तन के बीच में रखें और दूसरे सिरे को पेंसिल या दो चॉपस्टिक के बीच फंसा दें ताकि वह सीधा खड़ा रहे।

    मोम को जार में डालें

    • अब पिघले हुए मोम को धीरे-धीरे जार या कप में डालें। बत्ती को हिलने न दें।
    • पूरे कप को भरने के बाद, बत्ती को फिर से एडजस्ट करें ताकि वह बीच में हो।

    ठंडा होने दें

    • अब बस मोम को पूरी तरह से ठंडा और जमने दें। इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं।
    • जब मोम जम जाए, तो ऊपर फंसाई हुई पेंसिल या चॉपस्टिक को हटा दें और बत्ती को थोड़ा छोटा काट लें।
    • बस तैयार हैं आपकी बेहतरीन खुशबूदार कैंडल्स। इस दीवाली अपने घर को इन होममेड कैंडल्स से सजाकर आप सबकी वाहवाही लूट सकते हैं।

