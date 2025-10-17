इस दीपावली 5 ईजी स्टेप्स से घर पर ही बनाएं Scented Candles, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी का त्योहार दीपावली (Diwali 2025), क्या सिर्फ बिजली की लड़ी और बाजार की बनी मोमबत्तियों से पूरा हो जाता है? जवाब है- बिल्कुल नहीं! दीवाली का असली जादू तो उस खास माहौल और जादुई खुशबू में है, जो आपके घर को महकाती है। इस साल बाजार की महंगी और केमिकल वाली सेंटेड कैंडल्स की वजह आप घर की बनी मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।