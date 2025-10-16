Language
    दिलवाली होगी दीवाली! टेंशन-फ्री होकर लेना है त्योहार का मजा, तो फॉलो करें डॉक्टर के बताए 5 सेफ्टी टिप्स

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    दीवाली के दौरान दिल के मरीजों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉ. गजिंदर कुमार गोयल के अनुसार, खान-पान में सावधानी बरतें, तले हुए और मीठे खाद्य पदार्थों से बचें। पटाखों के धुएं से दूर रहें और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। तनाव कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें और मेडिटेशन का अभ्यास करें। इन उपायों से दिल के मरीज त्योहार का आनंद सुरक्षित रूप से ले सकते हैं।

    दिल के मरीजों के लिए दिवाली सुरक्षा: डॉक्टर के सुझाव (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों हर तरफ रोशनी के त्योहार दीवाली की धूम देखने को मिल रही है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी देखने को मिल रही है। त्योहारों की धूमधाम के बीच लोगों को अक्सर अपने लिए समय नहीं पाता और इसी वजह से कई बार सेहत की अनदेखी हो जाती है। हालांकि, सेहत को नजरअंदाज करना हानिकारक हो सकता है, खासकर हार्ट पेशेंट के लिए। 

    दीवाली के दौरान दिल के मरीजों को न सिर्फ अपने खाने-पीने का ख्याल रखना जरूरी है, बल्कि पटाखों और इसके हानिकारक धुएं ये बचना भी जरूरी है। इसलिए हार्ट पेशेंट की सेफ्टी के बारे में जानने के लिए हमने मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स, फरीदाबाद में कार्डियोलॉजी के प्रोग्राम क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. गजिंदर कुमार गोयल से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर- 

    दिल को नुकसान पहुंचा सकता है फेस्टिव सीजन

    डॉक्टर कहते हैं यह समय खुशियों, मिठाइयों और उत्सव से भरा होता है, लेकिन दिल के मरीजों के लिए यह सेहत से जुड़ी जटिलताओं से भरा समय भी हो सकता है। फेस्टिव सीजन में खाना, नींद की कमी और पटाखों के धुएं के संपर्क में आने से दिल पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए, त्योहार का आनंद लेना जरूरी है, लेकिन अपनी हार्ट हेल्थ के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।

    फेस्टिव सीजन में रखें इन बातों का ध्यान

    हार्ट पेशेंट को त्योहारों में होने वाले फिजूलखर्ची से सावधान रहना चाहिए। तले हुए स्नैक्स, मिठाइयां और ज्यादा नमक या सेचुरेटेड फैट वाले फूड्स ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हेल्दी तरीके से फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए बेक्ड या भुने हुए ऑप्शन, जैतून के तेल या सरसों के तेल जैसे हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करें।

    हानिकारक चीनी से बनी मिठाइयों की बजाय फलों या सूखे मेवों से बनी मिठाइयों को कम मात्रा में खाने के लिए प्रोत्साहित करें। हाइड्रेटेड रहें और बार-बार थोड़ा-थोड़ा कर के खाना खाएं। इससे एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद मिल सकती है और दिल पर कम दबाव पड़ता है।

    पटाखें भी पहुंचाते हैं नुकसान

    पटाखों के धुएं और उससे होने वाले वायु प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द हो सकता है, खासकर हार्ट डिजीज से पीड़ित मरीजों में। इसलिए, प्रदूषण के पीक समय में घर के अंदर रहना, हो सके तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना और बाहर जाते समय मास्क पहनना बेहतर होगा। पर्याप्त आराम करना, मेडिटेशन और देर शाम होने वाली स्ट्रेसफुल गेट-टूगेदर से बचना आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।

