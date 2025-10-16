नॉर्मल गैस या साइलेंट हार्ट अटैक? डॉक्टर ने बताया कब अपच हो सकती है खतरे की घंटी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों दिल से जुड़ी समस्याओं के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आजकल लोगों लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बदल चुकी है और इसलिए सेहत से जुड़ी समस्याएं आजकल लोगों को अपना शिकार बनाने लगी हैं। हार्ट डिजीज पिछले कुछ समय से चिंता का विषय बनकर सामने आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले बुजुर्गों में होने वाली यह बीमारी अब युवाओं और बच्चों तक को अपना शिकार बना रही है। हार्ट अटैक दिल से जुड़ी बीमारियों में सबसे आम और खतरनाक है। बात जब भी इसके लक्षणों की होती है, तो सीने में दर्द इसका पहला और सबसे प्रमुख लक्षण माना जाता है। हालांकि, कई बार लोग इसे सिर्फ ब्लोटिंग, गैस या अपच मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार यह पाचन से जुड़ी समस्याएं नहीं, बल्कि हार्ट डिजीज की शुरुआत हो सकती है।

ऐसे में लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि आम लगने वाले इन लक्षणों को नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

गैस और दिल के दौरे में अंतर कैसे करें हार्ट अटैक और गैस में अंतर कैसे करें, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि भारत में गैस एक आम समस्या है और इसलिए अक्सर लोग हार्ट अटैक और गैस में अंतर नहीं कर पाते हैं। लोग अक्सर पेट फूला हुआ यानी ब्लोटिंग महसूस करते हैं और बिना सीने में दर्द के, मान लेते हैं कि यह सिर्फ गैस है। हालांकि, ये लक्षण दिल के दौरे जैसे भी हो सकते हैं।

इग्नोर न करें पेट में भारीपन उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी है कि ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए। अगर आपको ये लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी हार्ट स्पेशिएलिस्ट से मिलना चाहिए। अक्सर सीने में भारीपन, डकार आना या पेट फूलना जैसे लक्षण, खासकर साइलेंट हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं। खासकर बुजुर्ग महिलाओं या लंबे समय से हाई बीपी से पीड़ित महिलाओं में यह ज्यादा आम है।