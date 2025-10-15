Language
    सीने में उठा दर्द सिर्फ गैस है या हार्ट अटैक? इन 3 तरीकों से कर सकते हैं दोनों की पहचान

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    कई बार सीने में उठे दर्द को लोग गैस की समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यह हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए गैस के दर्द और हार्ट अटैक (Gas or Heart Attack) का अंतर पहचानना जरूरी है। आइए जानें कैसे कर सकते हैं दोनों में अंतर। 

    सीने के दर्द को न करें अनदेखा (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हार्ट अटैक एक बेहद गंभीर स्थिति है, जिसमें जान बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी होता है। हार्ट अटैक का सबसे क्लासिक लक्षण माना जाता है सीने में दर्द। लेकिन सीने में दर्द के पीछे यह इकलौती वजह नहीं है। कई बार गैस के कारण भी सीने में दर्द (Gas or Heart Attack) हो सकता है। 

    ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति को भी गैस समझकर शुरुआत में टालते रहते हैं। यह कन्फ्यूजन जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक में हर सेकंड कीमती होता है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों (Gas Vs Heart Attack) पर गौर करके इन दोनों के बीच अंतर किया जा सकता है। आइए जानें कैसे हार्ट अटैक और गैस के बीच अंतर कैसे पहचानें।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    दर्द कैसा और कहां हो रहा है, इस पर ध्यान दें

    दर्द कैसा महसूस हो रहा है और वह कहां हो रहा है, यह सबसे बड़ा सुराग दे सकता है।

    • गैस का दर्द- गैस का दर्द आमतौर पर छाती के ऊपरी या मध्य भाग में होता है, खासकर पेट के ऊपरी हिस्से में। यह दर्द अक्सर तेज, चुभन भरा या ऐंठन जैसा होता है। यह दर्द जगह बदल सकता है और कई बार पेट में गुड़गुड़ाहट या फूलने के साथ होता है।
    • हार्ट अटैक का दर्द- हार्ट अटैक का दर्द ज्यादातर छाती के बाईं ओर या बीच में महसूस होता है। इसे अक्सर भारीपन, जकड़न, दबाव या भींचने जैसा बताया जाता है, मानों किसी ने छाती पर बहुत भारी वजन रख दिया हो। यह दर्द स्थिर रह सकता है या बाएं कंधे, बाजू, गर्दन, जबड़े या पीठ की ओर फैल सकता है।

    दर्द में बदलाव पर ध्यान दें

    दर्द किन परिस्थितियों में बढ़ता या घटता है, इससे भी इसके कारण का पता चलता है।

    • गैस का दर्द- गैस का दर्द अक्सर खाने के तुरंत बाद या कुछ घंटों बाद शुरू होता है। यह दर्द डकार आने, गैस पास होने या पेट साफ होने पर तुरंत कम हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज से इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लेटने पर यह और बढ़ सकता है।
    • हार्ट अटैक का दर्द- हार्ट अटैक का दर्द आमतौर पर फिजिकल लेबर या स्ट्रेस के दौरान बढ़ जाता है और आराम करने पर थोड़ा कम हो सकता है। यह दर्द लगातार बना रहता है और डकार या गैस निकलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होता और अक्सर 15-20 मिनट से ज्यादा समय तक रहता है।

    इन लक्षणों को पहचानें

    दर्द के साथ दिखने वाले अन्य लक्षण स्थिति की गंभीरता को समझने में मदद करते हैं।

    • गैस के लक्षण- गैस के दर्द के साथ आमतौर पर पेट फूलना, डकार आना, जी मिचलाना, मुंह में खट्टा पानी आना या भूख न लगना जैसे लक्षण देखे जाते हैं।
    • हार्ट अटैक के लक्षण- हार्ट अटैक के दर्द के साथ अक्सर कुछ बेहद गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें अचानक ठंडा पसीना आना, सांस फूलना, चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना या उल्टी होना, और बेचैनी या मौत का भय शामिल है। ये लक्षण शरीर के गंभीर संकट की ओर इशारा करते हैं।
     याद रखें, अगर सीने में दर्द को लेकर किसी भी तरह की आशंका है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मामूली पाचन की समस्या समझकर इसे अनदेखा करना जानलेवा साबित हो सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।