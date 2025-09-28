Language
    कंप्यूटर से भी तेज चलेगा दिमाग! याददाश्त और फोकस बूस्ट करने के लिए रोज करें ये असरदार योगासन

    By Harshita Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 PM (IST)

    आजकल की लाइफ स्टाइल और डिजिटल ओवरलोड के चलते लोगों की मेमोरी पावर कमजोर होती जा रही है। ऐसे में योग एक नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह है जो मस्तिष्क को शांत ऐक्टिव और फोकस बनाता है। यहां बताए गए कुछ योगासन न केवल मेमोरी बढ़ाते हैं बल्कि स्ट्रेस घटाकर मेंटल क्लेरिटी भी लाते हैं।

    याद्दाश्त मजबूत करेंगे ये आसन और एक्सरसाइज (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिदगी के चलते हमारी कॉन्सन्ट्रेशन और मेमोरी पावर पर सीधा असर पड़ता है। मानसिक थकावट, तनाव और ध्यान भटकना अब लोगों में आम समस्याएं बन चुकी हैं।

    ऐसे में योग एक प्राचीन और प्रमाणित ट्रीटमेंट की तरह है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मस्तिष्क को भी एक्टिव और शांत करता है। कुछ विशेष योगासन ऐसे होते हैं जो मेमोरी बूस्ट करने, ध्यान केंद्रित करने और मानसिक स्पष्टता लाने में सहायक हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ योगासनों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपनी मेमोरी पावर को तेज बना सकते हैं-

    शीर्षासन

    इसे करने के लिए एक दीवार के सहारे बैठें। सिर को जमीन पर रखें और हाथों से उसको सहारा दें।

    धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और शरीर को सीधा रखें।शुरुआत में 10–20 सेकंड तक करें।

    • लाभ- दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ता है। एकाग्रता और सोचने की क्षमता में सुधार आता है। इसके साथ ही स्ट्रेस और थकावट से राहत मिलती है।

    ताड़ासन

    ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें।हाथों को सिर के ऊपर जोड़ें और पंजों के बल खड़े हों। शरीर को ऊपर की ओर खींचें और गहरी सांस लें।

    • लाभ- ताड़ासन करने से ब्रेन में ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति होती है। इसके साथ ही शरीर में संतुलन आता है और ये फोकस को बढ़ता है।

    कपालभाति

    कपालभाति करने के लिए सुखासन में बैठें, पीठ सीधी रखें। नाक से जोर से सांस बाहर छोड़ें और पेट को अंदर करें।यह प्रक्रिया 5–10 मिनट करें।

    • लाभ- इस आसन को करने से ब्रेन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। मेमोरी पावर और फोकस बेहतर होता है। जिससे दिमाग तरोताजा और एनर्जेटिक बना रहता है।

    इनफिनिटी वॉक

    इसे "इनफिनिटी" वॉक भी कहा जाता है। इसमें काल्पनिक 8 के आकार का रास्ता बनाने के लिए चलना शामिल है। हर कदम पर अपनी सांसों और चलने की गति पर ध्यान दें। सुबह नंगे पैर हरी घास पर धीरे-धीरे चलें।

    • लाभ- इसे करने से दिमाग को नेचुरल शांति मिलती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कमी आती है। साथ ही मस्तिष्क की क्रिएटीविटी भी बढ़ती है।

    वज्रासन में ध्यान

    इसे करने के लिए वज्रासन में बैठें, आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना 5–10 मिनट तक करें।

    • लाभ- मानसिक अशांति में राहत मिलती है। कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है और मेमोरी पावर में सुधार होता है।

