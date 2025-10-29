World Stroke Day 2025: स्ट्रोक क्यों है साइलेंट किलर? सफदरजंग के डॉक्टर ने बताया बचने का अचूक तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रोक को मस्तिष्क आघात कहा जाता है। यह एक बेहद गंभीर तरह की मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है। यह तब होता है जब दिमाग के एक हिस्से में ब्लड फ्लो अचानक रुक हो जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों नही मिल पाते हैं। कुछ ही मिनटों में इससे प्रभावित सेल्स मरने लगती हैं, जिससे पैरालाइसिस, बोलने की समस्या, यहां तक कि इससे मौत भी हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ. केबी शंकर पहले इसे बुजुर्गों की समस्या मानते थे, लेकिन अब यह युवाओं को तेजी से प्रभावित करने लगी है। इसका एक बड़ा कारण है कि लोग खराब जीवनशैली, गलत आहार, तनाव की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन कुछ उपायों से इसे रोका भी जा सकता है।

दो तरह के होते हैं स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक: यह ब्रेन की ब्लड सेल्स में थक्का बनने से होता है, लगभग 80-85 प्रतिशत मामलों में यही होता है।

यह ब्रेन की ब्लड सेल्स में थक्का बनने से होता है, लगभग 80-85 प्रतिशत मामलों में यही होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक: इसमें कमजोर ब्लड वेसल के फटने से ब्लीडिंग होती है। ऐसे ही ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (टीआइए) या मिनी स्ट्रोक में इस तरह अस्थायी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो 24 घंटे के अंदर ही गायब हो जाते हैं। ये बड़े स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। संभव है स्ट्रोक से बचाव 80 प्रतिशत स्ट्रोक को रोका जा सकता है। इसके लिए बस कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है जैसे-

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें: नियमित जांच और आवश्यकता पड़ने पर दवा लें।

सही और संतुलित डाइट: ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को प्राथमिकता दें। नमक, चीनी और तले-भुने भोजन से दूरी बनाएं।

नियमित व्यायाम करें: सप्ताह में पांच दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलने का अभ्यास डालें।

धूम्रपान और अल्कोहल सीमित करें : दोनों सीधे धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

वजन सही रखें: यह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है।

तनाव से दूर रहें: योग, ध्यान और विश्राम तकनीकें ब्लड प्रेशर नियंत्रित करती है।

नियमित स्वास्थ्य जांच: इससे किसी भी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर स्ट्रोक का खतरा जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ बढ़ता है। हालांकि, फैमिली हिस्ट्री और बढ़ती उम्र जैसे जोखिम को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं।