दिल-दिमाग खुश कर देती है आपकी एक मुस्कान, यहां पढ़ें स्माइल करने के बेमिसाल फायदे

मुस्कुराना एक ऐसी भावना है जो चेहरे की रौनक बढ़ाने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। हर साल 3 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे (World Smile Day 2025) मनाया जाता है जिसका मकसद लोगों को मुस्कान के फायदे बताना है। मुस्कुराने से तनाव कम होता है हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और इम्युनिटी भी बढ़ती है। यह सोशल कनेक्शन को मजबूत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंसान कई सारी भावनाओं से मिलकर बना है। अलग-अलग समय और हालात के मुताबिक हम अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। मुस्कुराना ऐसी ही एक इंसानी भावनाओं में से एक है, जो न सिर्फ हमारे चेहरे की रौनक बढ़ाती है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बेहतर करती है।

सिर्फ भावनाएं जाहिर करने का एक तरीका नहीं, बल्कि बेहतर मूड, बेहतर सेहत और यहां तक कि बढ़े हुए आत्मविश्वास को भी दिखाता है। मुस्कुराने से सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, बल्कि आप ज्यादा मिलनसार और विश्वसनीय नजर आते हैं। यही वजह है कि लोगों को मुस्कान की अहमियत बताने के मकसद से हर साल 3 अक्टूबर वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है। इस मौके पर आइए जानते हैं मुस्कुराने के फायदे-

मूड बूस्टर है आपकी स्माइल मुस्कुराने से आपके ब्रेन में "अच्छा महसूस कराने वाले" केमिकल, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का एक कॉकटेल बनता है। साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, मुस्कुराने से क्रिया ब्रेन को खुश महसूस करने के लिए प्रेरित कर सकती है, भले ही आप शुरू में अच्छे मूड में न हों।

आसान भाषा में समझें, तो है कि एक हल्की सी मुस्कान भी आपके मूड को कंट्रोल कर सकती है और स्ट्रेस लेवल को लगभग पल भर में कम कर सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आपकी स्माइल एक नेचुरल मूड बूस्टर है।