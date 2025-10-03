Language
    दिल-दिमाग खुश कर देती है आपकी एक मुस्कान, यहां पढ़ें स्माइल करने के बेमिसाल फायदे

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    मुस्कुराना एक ऐसी भावना है जो चेहरे की रौनक बढ़ाने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। हर साल 3 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे (World Smile Day 2025) मनाया जाता है जिसका मकसद लोगों को मुस्कान के फायदे बताना है। मुस्कुराने से तनाव कम होता है हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और इम्युनिटी भी बढ़ती है। यह सोशल कनेक्शन को मजबूत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

    मुस्कुराने के फायदे तनाव होगा कम और बढ़ेगा आत्मविश्वास (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंसान कई सारी भावनाओं से मिलकर बना है। अलग-अलग समय और हालात के मुताबिक हम अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। मुस्कुराना ऐसी ही एक इंसानी भावनाओं में से एक है, जो न सिर्फ हमारे चेहरे की रौनक बढ़ाती है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बेहतर करती है।

    सिर्फ भावनाएं जाहिर करने का एक तरीका नहीं, बल्कि बेहतर मूड, बेहतर सेहत और यहां तक कि बढ़े हुए आत्मविश्वास को भी दिखाता है। मुस्कुराने से सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, बल्कि आप ज्यादा मिलनसार और विश्वसनीय नजर आते हैं। यही वजह है कि लोगों को मुस्कान की अहमियत बताने के मकसद से हर साल 3 अक्टूबर वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है। इस मौके पर आइए जानते हैं मुस्कुराने के फायदे-

    मूड बूस्टर है आपकी स्माइल

    मुस्कुराने से आपके ब्रेन में "अच्छा महसूस कराने वाले" केमिकल, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का एक कॉकटेल बनता है। साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, मुस्कुराने से क्रिया ब्रेन को खुश महसूस करने के लिए प्रेरित कर सकती है, भले ही आप शुरू में अच्छे मूड में न हों।

    आसान भाषा में समझें, तो है कि एक हल्की सी मुस्कान भी आपके मूड को कंट्रोल कर सकती है और स्ट्रेस लेवल को लगभग पल भर में कम कर सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आपकी स्माइल एक नेचुरल मूड बूस्टर है।

    स्माइल करने के लिए फायदे

    स्माइल न सिर्फ आपके मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि यह आपकी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है:-

    • तनाव कम करें: कुछ शोध से पता चलता है कि मुस्कुराने से कोर्टिसोल लेवल कम होता है, जिससे आपका शरीर तनाव का बेहतर ढंग से सामना कर पाता है।
    • हार्ट हेल्थ बेहतर होती है: कैनसस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि तनावपूर्ण हालातों में भी मुस्कुराने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है।
    • इम्युनिटी बूस्ट करें: खुशी और हंसी जैसी आशावादी भावनाएं इम्यून सिस्टम के काम को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है।
    • दर्द से राहत: मुस्कुराते समय निकलने वाला एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर के रूप में काम करता है।

    मुस्कुराहट, सोशल कनेक्शन और कॉन्फिडेंस

    हम सभी दूसरों की मुस्कुराहट का जवाब देने के लिए बने हैं। स्वीडन के उप्साला यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया है कि जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखने हैं, तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे मुस्कुराए बिना रहना लगभग असंभव हो जाता है। यह संक्रामक प्रभाव सोशल कनेक्शन को मजबूत करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।

