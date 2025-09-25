रोजाना बस 15 मिनट रस्सी कूदने के मिलते हैं ढेरों फायदे, फिजिकल ही नहीं; मेंटल हेल्थ को भी होगा लाभ

अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए ज्यादा समय नहीं है तो रोजाना सिर्फ 15 मिनट रस्सी कूदना आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद (Skipping Benefits) हो सकता है। जी हां इससे आपके शरीर को कई ऐसे फायदे मिलेंगे। इतना ही नहीं यह मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मददगार है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालांकि, सभी के पास जिम जाने का समय नहीं होता। ऐसे में एक आसान, सस्ती और बहुत असरदार एक्सरसाइज है - रस्सी कूदना (Skipping Benefits)।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें