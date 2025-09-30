Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोज सुबह खाली पेट पिएं चिया सीड्स का पानी, शरीर को मिलेंगे 5 कमाल के फायदे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:08 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं अगर आप रोज सुबह चिया सीड्स का पानी पीना शुरू कर दें तो आपकी सेहत को क्या फायदे (Chia Seeds Water Benefits) मिल सकते हैं? दरअसल चिया सीड्स में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को एक-दो नहीं बल्कि कई फायदे देते हैं। आइए जानें इस बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    कैसे फायदेमंद है चिया सीड्स का पानी? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की लाइफस्टाइल के कारण बीमारियों का खतरा काफी बढ़ रहा है। ऐसे में सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें चिया सीड्स का पानी (Chia Seeds Water Benefits) काफी मददगार साबित हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी हैं। इसलिए अगर आप रोजाना सुबह चिया सीड्स का पानी पीना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत में कई कमाल के बदलाव (Health Benefits of Chia Seeds Water) हो सकते हैं। आइए जानें रोज सुबह चिया सीड्स का पानी पीने से क्या फायदे हो सकते हैं।

    पाचन को दुरुस्त करता है

    चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें पानी में भिगोकर पीने से ये जेल जैसा रूप ले लेते हैं, जो आंतों को साफ करने और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोजाना इसे पीने से कब्ज की समस्या कम से आराम मिलता है और पेट को लंबे समय तक हल्का और आरामदायक महसूस होता है।

    वजन घटाने में मददगार

    जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चिया सीड्स का पानी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। साथ ही इसमें कैलोरी कम और पोषण ज्यादा होता है, जिससे शरीर को एनर्जी भी मिलती रहती है।

    हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है

    चिया सीड्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। ये मिनरल्स हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से इसका पानी पीने से हड्डियों की मजबूती बनी रहती है और उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में कमजोरी आने का खतरा कम होता है।

    दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

    चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है, जो दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है।

    स्किन और हेयर के लिए बेस्ट

    चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा को फ्री-रैडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। रोज सुबह इसका पानी पीने से स्किन ग्लोइंग और हेल्दी बनी रहती है। साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हेयर ग्रोथ में भी मदद करते हैं।

    चिया सीड्स का पानी कैसे बनाएं?

    • रात में एक गिलास पानी में 1–2 चम्मच चिया सीड्स डालकर भिगो दें। ध्यान रखें इससे ज्यादा मात्रा में न खाएं।
    • सुबह उठकर इसे अच्छे से शेक करें और खाली पेट पी लें।
    • चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- दूध के साथ मिलाकर खाते हैं चिया सीड्स, तो हो सकती हैं 5 समस्याएं; खाने से पहले हो जाएं सावधान

    यह भी पढ़ें- कभी सोचा है रोजाना 2 हफ्तों तक Chia Seeds खाने से क्या होता है? खुद डॉक्टर दे रहे हैं जवाब

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।