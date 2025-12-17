ठंड में वर्कआउट बन सकता है हार्ट अटैक की वजह? बचाव के लिए आज ही अपनाएं ये रूल

गर्म कपड़े पहनें: सही ढंग से कपड़े पहनने से मांसपेशियां लचीली बनी रहती हैं। पसीना सोखने वाली बेस परत पसीने से लगने वाली ठंड से बचाती है। काटन कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वह नमी को सोखता है। इसी तरह कपड़े की ऊपरी परत शरीर की गर्मी को बचा कर रखती है। टोपी पहनें, ताकि सिर से गर्मी न निकले, पैरों को गर्म रखें, क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ने का डर रहता है।

पर्याप्त पानी पिएं: आमतौर पर सर्दी के दिनों में कम प्यास लगती है, फिर भी पसीना आता है। इससे डिहाइड्रेट होने की आशंका बढ़ जाती है। ठंड के चलते यूरिन की आवृत्ति भी बढ़ सकती है। जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, तो शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में रक्त संचार प्रभावित होता है। इससे हृदय पर जोर पड़ता है। सर्दी में वर्कआउट से पहले, उसके दौरान और बाद में भी द्रव लेते रहना चाहिए। सर्दी में प्यास नहीं लगती है, तो भी पर्याप्त पानी जरूर पीना चाहिए।

वार्म अप करें: ठंड में डायनेमिक वार्मअप से हाथों-पैरों में रक्तसंचार बेहतर होता है। बाहर निकलने से पहले घर के अंदर कुछ देर के लिए टहलना चाहिए। हाथों को घुमाने, स्विंग्स और हाइ स्टेप करने से रक्तसंचार में सुधार होता है। बाहर वाकिंग, जागिंग, जंपिंग जैसे व्यायाम आपको गर्म रखेंगे। वर्कआउट की शुरुआत धीमी गति से करें और धीरे-धीरे तीव्रता बढ़ाएं। व्यायाम पूरे शरीर का तापमान बढ़ाता है। इससे कुछ मिनटों में आपके हाथों और पैरों में रक्तसंचार बेहतर हो जाता है।