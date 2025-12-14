सर्दी में गर्म कपड़े पहनकर सोना कितना सही? पढ़ें आपके शरीर पर क्या होता है इसका असर
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, बाहर कड़ाके की ठंड है, कोहरा छाया हुआ है और आप अपनी रजाई में दुबके हुए हैं। ठंड इतनी कि कपड़े बदलने की हिम्मत नहीं हो रही, तो आपने सोचा- "छोड़ो यार, आज स्वेटर और जुराबें पहनकर ही सो जाते हैं, अच्छी गर्मी मिलेगी।"
पढ़ने में यह बहुत ही आरामदायक लगता है, है ना? हममें से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हमें लगता है कि हम ठंड को मात दे रहे हैं, लेकिन असल में वह गर्माहट जिसे आप 'सुकून' समझ रहे हैं, रात के अंधेरे में आपके शरीर के साथ कुछ अजीब और खतरनाक खेल खेल रही है। जी हां, रजाई के अंदर स्वेटर पहनकर सोना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि आपकी सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है।
दिल पर पड़ता है दबाव
ऊनी कपड़े या मोटे स्वेटर शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। रजाई के अंदर वैसे ही गर्माहट होती है, ऊपर से स्वेटर पहनने से शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी बढ़ने से रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या घबराहट हो सकती है। दिल के मरीजों के लिए यह आदत जानलेवा भी साबित हो सकती है।
त्वचा की नमी और रैशेज
सर्दियों में हवा वैसे ही रूखी होती है। जब हम ऊनी कपड़े पहनकर सोते हैं, तो कपड़े और त्वचा के बीच घर्षण होता है। इससे त्वचा की बची-कुची नमी भी खत्म हो जाती है। नतीजतन, आपको सुबह उठने पर खुजली, रेडनेस या एक्जिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर इसे 'विंटर इच' कहते हैं। ऊन के रेशे कोमल त्वचा को छील सकते हैं।
गहरी नींद में बाधा
विज्ञान कहता है कि अच्छी और गहरी नींद के लिए शरीर का तापमान थोड़ा कम होना चाहिए। जब आप स्वेटर पहनकर सोते हैं, तो शरीर 'ओवरहीट' हो जाता है। इससे आपको रात भर बेचैनी महसूस होती है, बार-बार पसीना आता है और नींद खुलती रहती है। सुबह उठकर आप तरोताजा महसूस करने के बजाय थका हुआ महसूस करते हैं।
ऑक्सीजन की कमी
यह पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत तंग और मोटे कपड़े पहनकर रजाई ओढ़ने से कभी-कभी 'ऑक्सीजन ब्लॉक' होने का खतरा रहता है। खासकर छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वे बता नहीं पाते कि उन्हें घबराहट हो रही है।
क्या है सही तरीका?
- ठंड से भी बचना है और बीमार भी नहीं पड़ना, तो ये तरीके अपनाएं:
- सोते समय हमेशा सूती या रेशमी कपड़े पहनें। ये त्वचा को सांस लेने देते हैं।
- अगर ज्यादा ठंड है, तो थर्मल पहनें, क्योंकि वे पतले होते हैं और शरीर से चिपके रहते हैं।
- शरीर पर कपड़े लादने के बजाय, रजाई या कंबल की परतें बढ़ा दें। अगर गर्मी लगे तो कंबल हटाना आसान है, लेकिन नींद में स्वेटर उतारना मुश्किल होता है।
