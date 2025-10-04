Language
    एक नहीं 8 वजहों से बढ़ता है ब्लड प्रेशर; देर होने से पहले संभल जाएं, वरना बाद पड़ेगा पछताना

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे केवल खराब खानपान या तनाव से जोड़ना सही नहीं है। इसके पीछे कई छिपे हुए कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे प्रोसेस्ड फूड्स में छिपा एक्स्ट्रा नमक नींद की कमी आदि। इन कारकों को पहचानकर समय रहते सुधार करना हाई ब्लड प्रेशर से बचाव में मदद कर सकता है।

    इन वजहों से भी बढ़ता ब्लड प्रेशर (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में एक आम लेकिन गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है। इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

    ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण केवल मोटापा, ज्यादा नमक या लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस है, लेकिन कई अन्य अनदेखे कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। तो आइए जानें हाई ब्लड प्रेशर के ऐसे ही कुछ आश्चर्यजनक कारणों के बारे में, जिनकी अनदेखी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए-

    ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन

    प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड स्नैक्स में छुपा हुआ बहुत ज्यादा सोडियम धीरे-धीरे आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, भले ही आप खाने में कम नमक डालते हों।

    नींद की कमी या खराब नींद

    रोजाना पर्याप्त और गहरी नींद न लेने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर सकता है।

    ज्यादा कैफीन और शराब का सेवन

    कैफीन और शराब, दोनों ही ब्लड प्रेशर को अस्थायी या स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर इनका सेवन नियमित और ज्यादा मात्रा में किया जाए।

    लंबे समय तक मेंटल स्ट्रेस में रहना

    मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल से शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जो ब्लड वेसल्स को पतला कर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है।

    दवाइयों के दुष्प्रभाव

    कुछ सामान्य दवाइयां जैसे पेनकिलर्स, डीकंजेस्टेंट्स, और हार्मोनल दवाइयां ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का साइड इफेक्ट रखती हैं।

    थायरॉइड असंतुलन

    थायरॉइड हार्मोन का असंतुलन (हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म) ब्लड सर्कुलेशन प्रणाली को प्रभावित कर ब्लड प्रेशर असामान्य कर सकता है।

    पोटेशियम की कमी

    पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है। इसकी कमी से शरीर में सोडियम का दबाव बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

    उम्र और आनुवंशिक कारण

    उम्र बढ़ने के साथ आर्टरीज सख्त होने लगती हैं और अगर फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर रहा हो, तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

    हाई ब्लड प्रेशर केवल खराब खानपान का नतीजा नहीं है, बल्कि नींद, तनाव, दवाइयों और शरीर के अंदर हो रहे बदलाव भी इसकी बड़ी वजह बन सकते हैं। समय रहते इन छिपे हुए कारणों को पहचान कर लाइफ स्टाइल में सुधार करना स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

