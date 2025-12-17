सुबह की चाय से पहले करें बस 2 काम, डॉक्टर ने कहा- सर्दियों में न सताएगा जोड़ों का दर्द, न होगी सुस्ती

सीमा झा, नई दिल्ली। सर्दी के दिनों में अनियमित दिनचर्या, खराब डाइट, नींद की कमी, प्रदूषण और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के चलते लोग शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जिम या कभी-कभार कुछ कसरत कर लेने या चेकअप कराते रहने से सेहत को दुरुस्त रखना आसान नहीं होता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. ईश्वर बी बासवरेड्डी बताते हैं कि योग-व्यायाम को लेकर निरंतरता आवश्यक है। इससे पूरे सेहत की नींव तैयार होती है। इसलिए सर्दी में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हैं, जैसे-

सुबह उठने के बाद पहले एक या दो गिलास गुनगुने पानी का सेवन करें। थोड़ी देर टहलें और सूक्ष्म व्यायाम करें।

अगर सुबह उठने के बाद चाय पीने की आदत है तो इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इससे पूर्व गुनगुना पानी जरूर लें।

योग का आरंभ सूर्य नमस्कार से करना चाहिए। थोड़े आराम के बाद कपालभाति करना चाहिए।

भ्रामरी, भ्रस्तिका, भुजंगासन, अधोमुखआसन, पवनमुक्तासन के साथ-साथ शवासन इस मौसम में अत्यंत प्रभावी हैं।

इन दिनों प्रदूषण का प्रकोप है। वातनीति, कपालभाति, जलनेति इसके दुष्प्रभाव से बचाते हैं।

सर्दी में भूख अधिक लगती है। ऐसे में आपको संयमित आहार अपनाना चाहिए। नाश्ता, लंच या डिनर सभी स्वास्थ्यकर हों। इससे थकान, सुस्ती, कमजोरी कम होगी। इससे ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलेगी।

रात में सोने से पूर्व गुनगुने पानी से पैर, हाथ और मुंह धो लें। आराम से बैठकर 10-20 बार अनुलोम-विलोम करने के बाद सोने जाएं। इससे अच्छी नींद आएगी। जलनेति है प्रदूषण से बचाव में सहायक इसमें पानी से नाक की सफाई की जाती है। इसे साइनस, सर्दी-जुकाम, प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता है। पानी को नेति पात्र की मदद से नाक के एक छिद्र से डाला जाता है और दूसरे से निकाला जाता है। इसे हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में या सही प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए।