Winter Health: बदलते मौसम ने बढ़ाई परेशानी, कैसे रखें हेल्थ का ख्याल 

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले दो दिनों से लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। बुधवार की सुबह तो कोहरे की मोटी चादर के बीच शहर देर तक सुस्त पड़ा रहा। सुबह 10 बजे तक आसमान में धुंध की परत छाई रही और सूरज की किरणें भी कोहरे से जूझती दिखीं। तापमान में गिरावट और बादलों की मौजूदगी ने ठंड को और तीखा कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड बढ़ी,अस्पतालों में बढ़े मरीज ठंड का असर सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में 8675 मरीज पहुंचे, जिनमें 4062 को मेडिसिन विभाग में भेजा गया।

चिकित्सकों के अनुसार इनमें लगभग 45 प्रतिशत मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि पछुआ हवा छह से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिससे सुबह–शाम की ठिठुरन और बढ़ गई है।

छात्र-छात्राओं व यात्रियों को हुई परेशानी कोहरे और ठंड का सीधा असर शहर में आवाजाही पर भी दिखा। सुबह-सुबह स्कूल और कोचिंग के लिए निकलने वाले छात्रों को कम विजिबिलिटी और ठंड के कारण कठिनाई झेलनी पड़ी। बस अड्डे पर भी स्थिति यही रही। पटना,सिवान, आरा, मुजफ्फरपुर,मशरक व मढ़ौरा रूट की बसों में अन्य दिनों की तुलना में काफी कम यात्री दिखे। बुधवार की सुबह बस स्टैंड लगभग सूना पड़ा रहा।

हाइवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक कोहरे के कारण ट्रेनों के साथ-साथ सड़कों पर वाहनों की गति भी काफी धीमी रही। जिले से गुजरने वाले प्रमुख हाइवे पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसके कारण गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आईं। खासकर सुबह और शाम के समय स्थिति और अधिक जटिल रही। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

बुजुर्गों व बच्चों की सेहत पर असर तापमान गिरते ही बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर ठंड का असर अधिक देखा जा रहा है। बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार और कोल्ड डायरिया के मामले बढ़ने लगे हैं। दूसरी ओर, सुबह के समय गृहिणियों को भी घरेलू कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है। शहर के चौक-चौराहों पर आम दिनों की चहल-पहल नहीं दिख रही।ट्रेनों की लेटलतीफी भी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। प्लेटफार्म पर घंटों इंतजार के दौरान लोग ठंड से कांपते नजर आते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड दोनों में और बढ़ोतरी हो सकती है।