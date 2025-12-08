Heart Attack Symptoms: ठंड में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा, डॉक्टरों ने जारी की सावधानी सलाह
सारण जिले में बढ़ती ठंड हृदय रोगियों के लिए खतरा बन गई है। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। जिले में ठंड लगातार तीखी होती जा रही है और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम में यह अचानक परिवर्तन हृदय रोगियों के लिए गंभीर जोखिम लेकर आता है।
चिकित्सकों का कहना है कि कड़ाके की ठंड में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्तचाप में वृद्धि होती है और हार्ट अटैक की संभावना काफी बढ़ जाती है।
इसी को देखते हुए मशरक के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हृदय रोग से पीड़ित लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है।
सीएचसी मशरक के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक सीने में तेज दर्द, अधिक पसीना, सांस लेने में दिक्कत या असामान्य थकान महसूस हो, तो लक्षणों को नजरअंदाज न करें। ऐसे हालात में तुरंत अस्पताल पहुंच कर चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में छोटी लापरवाही भी मरीज की स्थिति को गंभीर बना सकती है।
वहीं, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एसके. विद्यार्थी ने बताया कि सीएचसी मशरक में ठंड से प्रभावित मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार दिया जाता है।
चिकित्सकों ने आम लोगों को सलाह दी कि ठंड में गरम कपड़े पहनें, खुले में कम समय रहें, तेज हवा से बचें तथा हृदय रोगी अपनी दवाओं का सेवन नियमित करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सावधानी से ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।