एंटीबायोटिक दवाएं लेने पर भी क्यों बार-बार लौट आता है इन्फेक्शन? वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी

एएनआई/टीपीएस, तेल अवीब। एक नए इजराइली अध्ययन ने माइक्रोबायोलाजी की सबसे पक्की मान्यताओं में से एक को चुनौती दे रही है कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से निष्क्रिय होकर एंटीबायोटिक्स से बचते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि एंटीबायोटिक स्थिरता एक अकेली बायोलाजिकल घटना नहीं है बल्कि यह दो मौलिक रूप से भिन्न विकास रोकने वाले अवस्थाओं से पैदा होती है, यह खोज सालों के विरोधाभासी नतीजों को सुलझाने में मदद करती है और बार-बार होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के नए रास्ते खोलती है।

एंटीबायोटिक्स को विकास और विभाजन से जुड़े प्रक्रियाओं को बाधित करके बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी कई इन्फेक्शन में बैक्टीरियल कोशिकाओं का एक छोटा सा हिस्सा इलाज के बाद भी बच जाता है और बाद में बीमारी को फिर से शुरू कर देता है। यह घटना, जिसे एंटीबायोटिक स्थिरता के नाम से जाना जाता है। यह इलाज की विफलता और बीमारी के दोबारा होने का एक बड़ा कारण है, भले ही बैक्टीरिया दवाओं के प्रति कोई आनुवंशिक प्रतिरोध न दिखाएं।

(Image Source: Freepik) वास्तविकता के एक हिस्से को ही पकड़ती है दशकों से लगातार बने रहने का श्रेय ज्यादातर निष्क्रियता को दिया जाता था, यह विचार कि बैक्टीरिया एक नियंत्रित तरीके से विकास को बंद कर देते हैं, एक स्थिर, नींद जैसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जो उन्हें एंटीबायोटिक्स से बचाती है। लेकिन यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र आदि रोतेम के नेतृत्व में किए गए नए शोध ने दिखाया है कि यह व्याख्या केवल वास्तविकता के एक हिस्से को ही पकड़ती है।

अध्ययन दर्शाता है कि एंटीबायोटिक्स तहत उच्च जीवित रहने की दर दो भिन्न शारीरिक अवस्थाओं से पैदा हो सकती है, न कि केवल निष्क्रियता के भिन्नताओं से। एक अवस्था नियंत्रित विकास रोकने के क्लासिक माडल के अनुरूप हैं, जिसमें बैक्टीरिया सक्रिय रूप से अपने मेटाबोलिज्म को धीमा करते हैं और आंतरिक स्थिरता बनाए रखते हैं। दूसरी स्थिति मौलिक रूप से अलग है: एक बाधित, अव्यवस्थित विकास रोकना, जिसमें कोशिकाएं नियंत्रित बंद होने के बजाय खराब स्थिति में जाकर जीवित रहती हैं। ये निष्कर्ष हाल ही में पीयर रिव्यूड साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुए थे।

निष्क्रिय कोशिकाओं को मारना मुश्किल बालाबन ने कहा, हमने पाया कि बैक्टीरिया दो बहुत अलग-अलग तरीकों से एंटीबायोटिक्स से बच सकते हैं। एक बार जब आप यह पहचान लेते हैं कि ये अलग-अलग स्थितियां हैं, तो कई विरोधाभास अचानक समझ में आने लगते हैं।