सिर्फ मोटापा नहीं, दुबलापन भी बना तनाव की वजह; युवाओं में बढ़ रहा बॉडी इमेज डिस्ट्रेस

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। देश के युवाओं के सामने मानसिक स्वास्थ्य की एक नई और खामोश चुनौती उभर कर सामने आई है। यह चुनौती न केवल मोटापे से जूझ रहे युवाओं तक सीमित है, बल्कि दुबले-पतले दिखने वाले युवा भी इसकी चपेट में हैं।

अपने शरीर को लेकर लगातार तुलना, टिप्पणियां और सामाजिक अपेक्षाएं अब उनके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर रही हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के संयुक्त अध्ययन ने इस छिपे हुए संकट को पहली बार ठोस आंकड़ों के साथ सामने रखा है।

आधे युवा मानसिक दबाव में जर्नल आफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन में प्रकाशित इस अध्ययन में एम्स की ओपीडी से जुड़े 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 1,071 युवाओं को शामिल किया गया। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि 49 प्रतिशत मोटापे से ग्रस्त और 47 प्रतिशत कम वजन वाले युवा मध्यम से गंभीर स्तर के बाडी इमेज डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इसके मुकाबले सामान्य या थोड़ा अधिक वजन वाले युवाओं में यह समस्या अपेक्षाकृत कम, करीब 36 प्रतिशत पाई गई।

वजन के साथ बदलती मानसिक पीड़ा अध्ययन बताता है कि मानसिक असर वजन के अनुसार अलग-अलग रूप ले लेता है। मोटापे से जूझ रहे युवाओं में आत्म-संकोच और आत्मविश्वास की कमी ज्यादा दिखती है, जबकि कम वजन वाले युवाओं में चिंता, अकेलापन और सामाजिक दूरी की भावना प्रबल होती है। कुल मिलाकर आधे से अधिक युवा अपने वजन को लेकर लगातार सचेत रहते हैं, हर तीसरा युवा खुद को कम आत्मविश्वासी मानता है और हर चौथा युवा यह महसूस करता है कि उसे उसके शरीर के आधार पर जज किया जा रहा है।