आपका 'हेल्दी मॉर्निंग रूटीन' ही तो नहीं है एसिडिटी और गैस की वजह? पढ़ें फल खाने का सही समय और तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिन की शुरुआत हेल्दी खाने से करने के लिए कई लोग सुबह खाली पेट फल खा लेते हैं (Fruits on Empty Stomach)। फल होते तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें गलत समय पर खाना नुकसान पहुंचा सकता है।

इसलिए खाली पेट फल खाने से सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां (Side Effects of Eating Fruits on Empty Stomach) हो सकती हैं। आइए जानें कि क्यों सुबह खाली पेट फल खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

सुबह खाली पेट फल खाने के नुकसान

(Picture Courtesy: Freepik)

सही तरीका क्या है?

फलों को सुबह नाश्ते में दूसरी चीजों, जैसे- मुट्ठी भर नट्स, दही या ओट्स के साथ खाने से उनके शुगर का अब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है और पेट में एसिडिट इफेक्ट कम होता है।

अगर खाली पेट फल खाना ही चाहते हैं, तो पपीता, तरबूज, आड़ू जैसे कम एसिडिक फ्रूट्स को चुनें और एक बार में ज्यादा मात्रा न खाएं।

फलों का जूस पीने के बजाय उन्हें चबा-चबाकर खाएं, ताकि फाइबर के फायदे मिले और शुगर धीरे-धीरे ब्लड में मिले।

सुबह उठकर सबसे पहले एक-दो गिलास पानी पीना फायदेमंद रहता है, उसके कुछ समय बाद फल ले सकते हैं।

सेंसिटिव पेट, एसिडिटी या डायबिटीज जैसी कंडीशन में सावधानी ज्यादा जरूरी है।





Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।