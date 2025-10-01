क्या रोज आठ घंटे की नींद लेने के बाद भी बिगड़ सकती है सेहत? पढ़ें क्यों जरूरी है सोने का फिक्स समय

क्या आप जानते हैं सिर्फ आठ घंटे की नींद लेने से काम नहीं चलेगा? जी हां आप किस समय सोते और जागते हैं यह भी काफी मायने रखता है। दरअसल जब आपका सोने का समय फिक्स नहीं होता तो सेहत को काफी नुकसान (Irregular Sleep Side Effects) पहुंच सकता है। आइए जानें इस बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सुनते हैं कि एक वयस्क के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ घंटे पूरे कर लेना ही काफी है? जवाब है 'नहीं'। नींद की गुणवत्ता और उसका नियमित समय (Sleep Time) भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि उसकी अवधि।

इसलिए अगर आप रोज अलग-अलग समय पर सोते और उठते हैं, भले ही आठ घंटे की नींद पूरी कर लें, तो भी यह आदत आपकी सेहत पर गहरा नेगेटिव असर (Negative Effects of Inconsistent Sleep) डाल सकती है। आइए जानें क्यों सोने का समय फिक्स करना भी उतना ही जरूरी है।