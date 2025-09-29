शरीर में दिखने वाले ये 5 संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर, एक्सपर्ट ने कहा- ‘वरना पक्का हो जाएगी डायबिटीज’
डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है इसलिए इससे बचाव करना ही सबसे बेहतर समाधान है। डायबिटीज होने से पहले हमारा शरीर कुछ संकेत (Diabetes Warning Signs) देता है जिन्हें अगर वक्त पर पहचान लिया जाए तो बचाव किया जा सकता है। आइए जानें डायबिटीज से पहले शरीर में क्या संकेत नजर आते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की तेज रफ्तार और स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल में हम अक्सर शरीर के छोटे-मोटे संकेतों (Diabetes Early Symptoms) को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो भविष्य में गंभीर बीमारियों की चेतावनी देते हैं। डायबिटीज एक ऐसी ही खतरनाक बीमारी है, जिसके पहले शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं।
अगर इन संकेतों (Diabetes Warning Signs) को पहचानकर सही समय पर कदम उठा लिया जाए, तो डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है। इन संकेतों के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने बताया। आइए जानें क्या हैं ये संकेत।
पेट की चर्बी
अगर आपके पेट के आसपास की चर्बी लगातार बढ़ रही है और कोई भी एक्सरसाइज या डाइट उसे कम नहीं कर पा रही, तो यह सामान्य बात नहीं है। यह ‘विसरल फैट’ इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक अहम लक्षण है। जब शरीर के सेल्स इंसुलिन के का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पेट के आसपास चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। यह चर्बी सिर्फ दिखने की समस्या नहीं, बल्कि डायबिटीज और दिल की बीमारियों का भी संकेत है।
लगातार थकान
पूरी नींद लेने और अच्छा खाने के बाद भी अगर आप हमेशा थका-थका सा महसूस करते हैं, तो इसकी जड़ में आपका ब्लड शुगर हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, शुगर आपके खून में तो है, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। इसके कारण सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाता और आप हर समय थकान महसूस करते हैं।
गर्दन पर काले धब्बे
गर्दन, बगल या कमर के मोड़ पर गहरे, मखमली जैसे काले धब्बे दिखाई देना ‘एकैन्थोसिस नाइग्रिकन्स’ कहलाता है। अक्सर लोग इसे गंदगी या धूप का असर समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह त्वचा द्वारा दिया जाने वाला एक जरूरी संकेत है। यह धब्बे प्री-डायबिटीज का एक अहम लक्षण माने जाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर
इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। इंसुलिन शरीर में सोडियम को रोकने का काम करता है, जिससे शरीर में पानी और नमक का संतुलन बिगड़ जाता है और ब्लड वेसल्स सख्त होने लगती हैं। इसका नतीजा हाई ब्लड प्रेशर के रूप में सामने आता है।
बार-बार प्यास लगना
बिना किसी खास वजह के लगातार प्यास लगना और बार-बार पेशाब आना भी एक चेतावनी है। जब ब्लड शुगर का स्तर ज्यादा होता है, तो शरीर एक्स्ट्रा शुगर को किडनी की मदद से पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में शरीर से पानी भी ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है और आपको बार-बार प्यास लगती है।
इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ये पांचों संकेत अलग-अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की ओर इशारा करते हैं। अगर इनमें से 2-3 संकेत भी लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो इसे 'सामान्य समस्या' समझकर अनदेखा करना टाइप-2 डायबिटीज को बुलावा देना हो सकता है । सही समय पर सजग होकर डॉक्टर से सलाह लेना, ब्लड शुगर की जांच करवाना और लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव लाना ही इन चेतावनियों को गंभीर बीमारी में बदलने से रोक सकता है।
