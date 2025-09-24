क्या है स्लीप एंग्जाइटी, जिसमें सोने से भी लगता है डर; इन तरीकों से कर सकते हैं इसे मैनेज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्लीप एंग्जाइटी एक ऐसी समस्या है, जिसमें सोने जाने या उसके बारे में सोचने पर डर लगता है। दरअसल सोने से जुड़ी समस्या और मेंटल हेल्थ का काफी गहरा नाता है। अगर किसी को एंग्जाइटी की परेशानी है तो उनमें स्लीप डिसऑर्डर पाए जाने की आशंका ज्यादा होती है। आखिर यह समस्या क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, हम इस आर्टिकल में जानेंगे।