बच्चे को अंडा या चिकन खिलाना कब शुरू करें? डॉक्टर ने दिया न्यू मदर्स की हर उलझन का जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर मां के मन में अपने बच्चे के खान-पान को लेकर कई सवाल होते हैं और उनमें से सबसे आम सवाल यह है- "आखिर मैं अपने बच्चे को अंडा या चिकन खिलाना कब शुरू कर सकती हूं?" क्या इसके लिए बच्चे के एक साल का होने तक इंतजार करना जरूरी है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम रेडिक्स हेल्थकेयर, निर्माण विहार, दिल्ली के चेयरमैन और वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि मलिक की मदद से आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप 6 महीने की उम्र से ही अपने बच्चे को ये पौष्टिक आहार सुरक्षित रूप से देना शुरू कर सकती हैं।

(Image Source: Freepik) 6 महीने की उम्र से डॉक्टर के मुताबिक, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और आप उसे ठोस आहार देना शुरू करती हैं, तो आप उसे अंडा या चिकन खिलाना शुरू कर सकती हैं। यह वह समय है जब बच्चे का शरीर नए तरह के भोजन को पचाने के लिए तैयार होने लगता है।

(Image Source: AI-Generated) अंडा कैसे खिलाएं? कई लोगों को लगता है कि बच्चे को अंडे का केवल एक ही हिस्सा देना चाहिए, लेकिन सच यह है कि आप बच्चे को अंडे का सफेद भाग और पीला भाग दोनों खिला सकती हैं। हालांकि, अंडा देते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है: कच्चा या अधपका अंडा न दें: बच्चे को कभी भी कच्चा या आधा पका हुआ अंडा नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है।

बच्चे को कभी भी कच्चा या आधा पका हुआ अंडा नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। पकाने का सही तरीका: आप बच्चे को उबला हुआ अंडा, स्क्रैम्बल एग या आमलेट बनाकर दे सकती हैं। मुख्य बात यह है कि अंडा पूरी तरह से पका होना चाहिए। View this post on Instagram A post shared by Dr. Ravi Malik | M.D. Pediatrician (@drravimalik) एलर्जी की जांच करना है जरूरी जब आप पहली बार बच्चे को अंडा खिलाएं, तो थोड़ी सावधानी बरतें: थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें: पहले दिन बहुत ही कम मात्रा में अंडा खिलाएं।

पहले दिन बहुत ही कम मात्रा में अंडा खिलाएं। रिएक्शन देखें: खिलाने के बाद देखें कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं होती है, तो आप उसे सुरक्षित रूप से अंडा या चिकन का सूप देना जारी रख सकती हैं।

चिकन खिलाने का सही तरीका अंडे की तरह ही, चिकन भी 6 महीने के बाद दिया जा सकता है। छोटे बच्चे के लिए चिकन सूप सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ध्यान रखें कि चिकन अच्छी तरह से पका हुआ हो। यानी यह पूरी तरह से मुलायम होना चाहिए।

शुरुआत में इसे छानकर देना बेहतर रहता है ताकि बच्चे को निगलने में परेशानी न हो। बच्चे के विकास के लिए क्यों जरूरी है अंडा-चिकन? अंडा और चिकन बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये मुख्य रूप से कई जरूरी पोषक तत्वों के बेहतरीन सोर्स हैं: