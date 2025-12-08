वजन और उम्र के हिसाब से आपको कितने प्रोटीन की है जरूरत? फिटनेस एक्सपर्ट ने दिया इस सवाल का जवाब

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। एक आम व्यक्ति को शरीर के वजन व आयु के हिसाब से ही प्रोटीन की जरूरत होती है। यह प्राकृतिक स्रोत जैसे डेयरी उत्पादों, दालों और बीजों से मिल जाता है, लेकिन जिनकी शारीरिक गतिविधियां अधिक हैं या जो वर्क-आउट करते हैं, उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आम व्यक्ति को प्रतिदिन शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम 0.8-1 ग्राम प्रोटीन तथा जिम जाने वाले या फिर एथलीट को वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम 1.2 से 2.0 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस उम्र में कितना लें प्रोटीन नौ से लेकर 13 साल तक की उम्र के लोगों को लगभग 34 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जबकि और 14 से 18 साल के लोगों को 52 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है।

(Picture Courtesy: Freepik) सही मात्रा में लें प्रोटीन पाउडर इन दिनों फिटनेस की वजह से लोग प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स अधिक मात्रा में लेने लगे हैं। बड़ी बिल्डिंग और सिक्स पैक एब्स बनने के लिए बजार में कई तरह के डाक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर प्रोटीन पाउडर की लें। हालांकि प्रोटीन पाउडर सुरक्षित है। शर्त मांग बढ़ती जा यह है कि उसे सही समय और पर्याप्त रही है, लेकिन मात्रा में लिया जाए।

वैसे बाजार में इन एक्सपर्ट की दिनों हर्बल प्रोटीन पाउडर भी उपलब्ध मानें तो पाउडर हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं है। फिर भी आम व्यक्ति बिना डाक्टर से परामर्श के पाउडर लेने लगे, तो उसे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जो लोग दूध की चीजें हजम नहीं कर पाते या जिन्हें किडनी संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें प्रोटीन पाउडर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब आपको लगे कि प्रोटीन आपके लिए जरूरी है, तो डाक्टर से सलाह जरूर लें।

दिनभर में कितना प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? मीनल पाठक (फिटनेस एक्सपर्ट) कहती हैं कि आप चाहें तो अच्छी कंपनी का प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। दिन में एक या दो चम्मच के हिसाब से पाउडर का सेवन किया जा सकता है। बाजार में कई तरह के प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, लेकिन सभी अच्छे नहीं होते। इसलिए पाउडर खरीदने से पहले उसके इनग्रेडिएंट्स जरूर जांच लें।

प्रोटीन पाउडर को सही मात्रा में ही लिया जाना चाहिए। यदि आपका वजन 80 किलो है, तो प्रति किलोग्राम 2 ग्राम के मुताबिक आपको 160 ग्राम प्रोटीन की फिटनेस एक्सपर्ट जरूरत है। केवल भोजन से यह मात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए पाउडर से यह कमी पूरी की जा सकती है।