असुरक्षित संबंध बनाने के बाद सता रहा है प्रेग्नेंसी का डर? डॉक्टर ने बताया क्या होना चाहिए 'अगला कदम'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आपकी धड़कनें बढ़ गई हैं? क्या आप मन ही मन 'प्रेगनेंसी' के डर से घबरा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। हाल ही में डॉ. मनन वोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, असल में मायने यह रखता है कि आप अब इस स्थिति को कितनी समझदारी से संभालते हैं। जी हां, सही जानकारी ही इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आइए जानें ऐसे 6 जरूरी कदम (What To Do After Unprotected Sex), जो आपको इस डर से बाहर निकालने में मदद करेंगे।

टाइमिंग है सबसे जरूरी घबराने से पहले यह समझें कि यह घटना आपके पीरियड साइकिल के किस समय हुई है, क्योंकि जोखिम इसी पर निर्भर करता है: कम जोखिम: अगर यह पीरियड्स के ठीक पहले या पीरियड्स के दौरान हुआ है, तो प्रेगनेंसी का चांस कम होता है।

अगर यह पीरियड्स के ठीक पहले या पीरियड्स के दौरान हुआ है, तो प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। ज्यादा जोखिम: अगर यह आपके साइकिल के 11वें से 16वें दिन के बीच हुआ है, तो यह 'ओव्यूलेशन विंडो' है और इसमें जोखिम सबसे ज्यादा होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का सही यूज अगर आपको रिस्क लग रहा है, तो आप इमरजेंसी पिल्स ले सकती हैं, लेकिन याद रखें कि ये गोलियां सिर्फ ओव्यूलेशन से पहले ही काम करती हैं। यह सबसे अच्छा असर तब करती है जब इसे 24 घंटे के भीतर लिया जाए (95% तक प्रभावी)। वहीं, कुछ पिल्स 5 दिनों तक काम कर सकती है और इन्हें थोड़ा ज्यादा प्रभावी माना जाता है।

(Image Source: AI-Generated) कॉपर आईयूडी का विकल्प बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉपर आईयूडी एक बेहतरीन इमरजेंसी उपाय है। अगर इसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 5 दिनों के भीतर लगवा लिया जाए, तो यह 99% से भी ज्यादा प्रभावी है। इसके लिए आपको तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।

इंतजार करें और टेस्ट करें तुरंत टेस्ट करने से सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सब्र रखें: अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो होम प्रेगनेंसी टेस्ट करें।

अगर आपको जल्दी और सटीक परिणाम चाहिए, तो आप Beta-HCG ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं।

अगर आप रिजल्ट को लेकर कन्फर्म नहीं हैं, तो टेस्ट को दोबारा दोहराएं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्या करें? अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो सबसे जरूरी बात- पैनिक बिल्कुल न करें। जितनी जल्दी हो सके एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें।

याद रखें कि मेडिकल अबॉर्शन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यह समय के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने में देरी न करें। भविष्य के लिए सीख और सावधानी आगे चलकर ऐसी चिंता से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें: