कैंसर की है फैमिली हिस्ट्री? घबराएं नहीं! इन 5 सेहतमंद आदतों को अपनाकर खतरे को करें कम
आजकल कैंसर का खतरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका समय रहते इलाज करवाना भी जरूरी है। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को कैंसर रहा है, तो आप में भ ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की आदत ने जिन गंभीर बीमारियों के खतरे को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है, उनमें से एक कैंसर भी है। यह एक जानलेवा बीमारी है, जिसका समय रहते इलाज कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान अपने कैंसर इलाज को लेकर सुर्खियों में हैं।
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में हिना खान ने खुलासा किया कि उनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है, इसलिए हमें इस बात की जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। ऐसे में अगर आपके परिवार में पहले किसी को कैंसर रहा है, तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक हो सकता है। इस दौरान लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैंसर के खतरे से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
तंबाकू और शराब का न करें सेवन
(Picture Credit - Canva)
तंबाकू या धूम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह दुनिया में कैंसर का सबसे बड़ा रोकथाम योग्य कारण है। धूम्रपान छोड़ने से काफी हद तक कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है।
अनहेल्दी डाइट को करें दूर
ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, रेड मीट और शुगर वाले ड्रिंक्स से मोटापा बढ़ता है, जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए अपनी डेली डाइट में ताजे फल और हरी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। संतुलित और हेल्दी डाइट की वजह से इन खतरों से बचा जा सकता है।
प्रदूषण से बचें
वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी कैंसर का खतरा बन सकता है। इनमें मौजूद हानिकारक कण फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और हाइजीन का भी खास ख्याल रखें।
शारीरिक गतिविधियां अपनाएं
'
(Picture Credit - Canva)
बिजी शेड्यूल के कारण लोग अक्सर एक्सरसाइज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो मोटापे को बढ़ाता देता है। अधिक वजन बढ़ने के कारण टाइप 2 - डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों को खतरा बना रहता है।
वायरल इन्फेक्शन से रहें सतर्क
बदलता मौसम में वायरल इन्फेक्शन का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जो लिवर और सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है हाथों की साफ-सफाई, बीमार लोगों से दूरी बनाना, मास्क पहनना, चेहरे को छूने से बचना और हेल्दी डाइट अपनाना।
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
