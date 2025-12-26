सावधान! ठंड में अलाव तापने की आदत पड़ सकती है भारी, सांस और स्किन को होते हैं ये 5 बड़े नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग तापना आम बात है। सुबह-शाम लोग खुले या बंद कमरों में आग जलाकर ठंड दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत को अनजाने में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? जी हां, आग तापना कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(Picture Credit- Canva) अक्सर लोग कोयला या लड़की की आग जलाकर बैठते हैं और माहौल का आनंद लेते हैं, लेकिन इससे निकलते धुएं में लाखों छोटे-छोटे कण होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि आग तापने से कौन-सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।

सांस से जुड़ी समस्याएं (Picture Credit- Canva) लकड़ी जलाने से निकलने वाला धुआं फेफड़ों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इससे खांसी, सांस फूलना, अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। फेफड़ों के लिए हानिकारक (Picture Credit- Canva) लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से फेफड़ों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे लंग इन्फेक्शन और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बन सकता है। इम्युनिटी कमजोर होना (Picture Credit- Canva) बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर आग का धुआं ज्यादा असर डालता है। उनकी इम्युनिटी कमजोर होती है, जिससे इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हार्ट हेल्थ पर असर (Picture Credit- Canva) दिल के मरीजों के लिए अचानक ज्यादा गर्मी में बैठना और भी अधिक जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि शरीर का तापमान तेजी से बदलता है। साथ ही, आग से निकलता धुआं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, असामान्य दिल की धड़कन और अचानक मौत का खतरा काफी बढ़ा देता है।