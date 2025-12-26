Language
    सावधान! ठंड में अलाव तापने की आदत पड़ सकती है भारी, सांस और स्किन को होते हैं ये 5 बड़े नुकसान

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    सर्दियों में आग तापना एक आम बात है, लेकिन यह आदत सहत के लिए हानिकारक हो सकती है। लकड़ी या कोयले के धुएं में मौजूद कण रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुं ...और पढ़ें

    Hero Image

    ठंड में हाथ सेंकने की है आदत, तो जान लीजिए इसके भारी नुकसान (Picture Credit- Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग तापना आम बात है। सुबह-शाम लोग खुले या बंद कमरों में आग जलाकर ठंड दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत को अनजाने में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? जी हां, आग तापना कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है।

    health effects of fire

    (Picture Credit- Canva)

    अक्सर लोग कोयला या लड़की की आग जलाकर बैठते हैं और माहौल का आनंद लेते हैं, लेकिन इससे निकलते धुएं में लाखों छोटे-छोटे कण होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि आग तापने से कौन-सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।

    सांस से जुड़ी समस्याएं

    Respiratory problems from heating fires

    (Picture Credit- Canva)

    लकड़ी जलाने से निकलने वाला धुआं फेफड़ों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इससे खांसी, सांस फूलना, अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

    फेफड़ों के लिए हानिकारक

    harmful to lungs from heating fires

    (Picture Credit- Canva)

    लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से फेफड़ों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे लंग इन्फेक्शन और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बन सकता है।

    इम्युनिटी कमजोर होना

    Weakening of immunity from heating fires

    (Picture Credit- Canva)

    बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर आग का धुआं ज्यादा असर डालता है। उनकी इम्युनिटी कमजोर होती है, जिससे इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

    हार्ट हेल्थ पर असर

    Effect on heart health from heating fires

    (Picture Credit- Canva)

    दिल के मरीजों के लिए अचानक ज्यादा गर्मी में बैठना और भी अधिक जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि शरीर का तापमान तेजी से बदलता है। साथ ही, आग से निकलता धुआं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, असामान्य दिल की धड़कन और अचानक मौत का खतरा काफी बढ़ा देता है।

    आंख और नाक में जलन

    Eye and nose irritation from heating fires

    (Picture Credit- Canva)

    आग के पास ज्यादा देर बैठने से आंखों में जलन, पानी आना और रेडनेस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, लड़की से निकलने वाली गर्म हवा और धुएं से नाक सूखना, जलन, नाक बहना और छींकें जैसी अन्य परेशानियां हो सकती हैं।

    याददाश्त कमजोर होना

    memory loss from heating fires

    लकड़ी के धुएं के लगातार संपर्क में रहने से यह हमारे शरीर के साथ दिमाग को भी कमजोर कर देता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है और याददाश्त पर भी बुरा असर दिख सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।