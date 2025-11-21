6 घंटे से कम नींद लेने पर शरीर में शुरू हो जाती है 'गंभीर हलचल', डॉक्टर बता रहे हैं कैसे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी रोज देर रात तक मोबाइल चलाने, काम खत्म करने या बस वक्त निकालने के चक्कर में छह घंटे से कम सोते हैं, तो यह आदत धीरे-धीरे आपके शरीर के अंदर ऐसी हलचल पैदा करती है, जिसका असर लंबे समय तक महसूस होता है। शुरुआत में यह बस थकान, चिड़चिड़ापन या भारीपन जैसा लगता है, लेकिन असल नुकसान तो भीतर शुरू हो चुका होता है। आइए, डॉ. अजय कुमार गुप्ता (मैक्स सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, वैशाली में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट हेड) से जानते हैं इस बारे में।

शरीर का रीसेट बटन है नींद नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि वह समय है जब शरीर खुद को ठीक करता है, हार्मोन संतुलित करता है और दिमाग से टॉक्सिन्स को साफ करता है। जब रोजाना छह घंटे से कम सोया जाता है, तो यह पूरा तंत्र बिगड़ने लगता है।

हार्मोनल सिस्टम का असंतुलन कम नींद सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन तंत्र को प्रभावित करती है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, जिससे शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहता है। इसके साथ ही, यह चिंता, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर और भूख पर असर डालता है। रोज छह घंटे से कम नींद लेने पर शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा समय के साथ बढ़ जाता है।

दिल पर बढ़ता बोझ नींद की कमी का सबसे तगड़ा असर हार्ट पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से कम सोने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित दिल की धड़कन और हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा होता है।

इसके अलावा, नींद की कमी रक्त वाहिकाओं में सूजन बढ़ाती है, जिससे दिल लगातार दबाव में रहता है। अगर किसी को पहले से दिल की बीमारी है, तो नींद की कमी उसका असर और गंभीर बना सकती है। कमजोर इम्युनिटी गहरी नींद के दौरान शरीर साइटोकिन्स जैसे प्रोटीन बनाता है, जो इन्फेक्शन और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। नींद कम होने पर इस प्रोटीन का प्रोडक्शन घट जाता है। नतीजा– बार-बार बीमार पड़ना, चोट या संक्रमण का देर से ठीक होना। बता दें, लंबे समय तक ऐसा रहने पर शरीर में लगातार बनी रहने वाली सूजन बढ़ जाती है, जो मोटापा, गठिया और मेटाबॉलिक समस्याओं से जुड़ी है।