'लेट नाइट स्क्रॉलिंग' से बर्बाद हो रही नींद? इन 10 फूड्स को डाइट में शामिल करने से मिलेगी राहत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल रात में सोने से पहले मोबाइल पर रील्स, वीडियो या चैटिंग करना एक आम आदत बन गई है। इसे ही लेट नाइट स्क्रॉलिंग कहा जाता है। शुरुआत में ये आदत मामूली लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह नींद की क्वालिटी पर असर डालती है और अगले दिन थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी जैसी प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं। इसका कारण यह है कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के प्रॉडक्शन को रोक देती है, जिससे नींद नहीं आती।

इस आदत से छुटकारा पाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपने खानपान में कुछ ऐसे फूड्स को शामिल करना जो शरीर और दिमाग को शांत करें और नींद को वो नेचुरल रूप से बढ़ावा दें। यहां ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में जानकारी दी गई है जो न सिर्फ स्क्रॉलिंग की इच्छा को कम करेंगे बल्कि नींद को बेहतर बनाकर आपकी हेल्थ में भी सुधार लाएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में।

केला

ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर केला मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आराम का समय है।

अखरोट

इनमें मेलाटोनिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो स्लीप साइकिल को संतुलित करते हैं।

गर्म दूध

दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम मेलाटोनिन बनने में मदद करते हैं, जिससे नींद जल्दी आती है।

ओट्स

ओट्स एक स्लीप-फ्रेंडली कार्ब है। इसमें मेलाटोनिन और विटामिन बी6 होता है जो नींद को बेहतर बनाता है।

बादाम

मैग्नीशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर बादाम तनाव कम करता है और मस्तिष्क को शांत करता है।

कीवी

इसमें सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नींद की गुणवत्ता सुधारते हैं और स्क्रीन की क्रेविंग को कम करते हैं।

चिया सीड्स

ओमेगा-3 और फाइबर से भरपूर ये बीज ब्रेन को सैटिस्फाई करते हैं और देर रात भूख की इच्छा को कम करते हैं।

हर्बल ग्रीन टी

इनमें नैचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को शांत कर नींद लाने में सहायक होते हैं।

पनीर

यह ट्रिप्टोफैन का अच्छा स्रोत है और भूख भी शांत करता है जिससे स्क्रीन की जरूरत नहीं महसूस होती।

डार्क चॉकलेट

थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट मूड को स्थिर करती है और तनाव कम करती है, जिससे स्क्रीन से दूर रहना आसान हो जाता है।



इन हेल्दी फूड्स को रात को सोने से पहले स्नैक के रूप में शामिल करने से शरीर और दिमाग दोनों को शांति मिलती है, जिससे धीरे-धीरे लेट नाइट स्क्रॉलिंग की आदत पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ में एक तय समय पर सोना और मोबाइल को बेडरूम से दूर रखना भी जरूरी है।