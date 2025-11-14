Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लेट नाइट स्क्रॉलिंग' से बर्बाद हो रही नींद? इन 10 फूड्स को डाइट में शामिल करने से मिलेगी राहत

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    लेट नाइट स्क्रॉलिंग की आदत नींद की क्वालिटी को प्रभावित करती है और अगला दिन थकान से भर देता है। इस आदत को छोड़ने के लिए कुछ ऐसे फूड मददगार हो सकते हैं जो दिमाग को शांत करें और नींद लाने में सहायक हों। जी हां, ये फल मेलाटोनिन, ट्रिप्टोफैन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को रिलैक्स करते हैं और बेहतर नींद के लिए प्रेरित करते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    लेट नाइट स्क्रॉलिंग की आदत को दूर करेंगे ये फूड, दिमाग रहेगा शांत (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल रात में सोने से पहले मोबाइल पर रील्स, वीडियो या चैटिंग करना एक आम आदत बन गई है। इसे ही लेट नाइट स्क्रॉलिंग कहा जाता है। शुरुआत में ये आदत मामूली लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह नींद की क्वालिटी पर असर डालती है और अगले दिन थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी जैसी प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं। इसका कारण यह है कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के प्रॉडक्शन को रोक देती है, जिससे नींद नहीं आती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस आदत से छुटकारा पाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपने खानपान में कुछ ऐसे फूड्स को शामिल करना जो शरीर और दिमाग को शांत करें और नींद को वो नेचुरल रूप से बढ़ावा दें। यहां ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में जानकारी दी गई है जो न सिर्फ स्क्रॉलिंग की इच्छा को कम करेंगे बल्कि नींद को बेहतर बनाकर आपकी हेल्थ में भी सुधार लाएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    foods for better sleep

    केला

    ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर केला मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आराम का समय है।

    अखरोट

    इनमें मेलाटोनिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो स्लीप साइकिल को संतुलित करते हैं।

    गर्म दूध

    दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम मेलाटोनिन बनने में मदद करते हैं, जिससे नींद जल्दी आती है।

    ओट्स

    ओट्स एक स्लीप-फ्रेंडली कार्ब है। इसमें मेलाटोनिन और विटामिन बी6 होता है जो नींद को बेहतर बनाता है।

    बादाम

    मैग्नीशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर बादाम तनाव कम करता है और मस्तिष्क को शांत करता है।

    कीवी

    इसमें सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नींद की गुणवत्ता सुधारते हैं और स्क्रीन की क्रेविंग को कम करते हैं।

    चिया सीड्स

    ओमेगा-3 और फाइबर से भरपूर ये बीज ब्रेन को सैटिस्फाई करते हैं और देर रात भूख की इच्छा को कम करते हैं।

    हर्बल ग्रीन टी

    इनमें नैचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को शांत कर नींद लाने में सहायक होते हैं।

    पनीर

    यह ट्रिप्टोफैन का अच्छा स्रोत है और भूख भी शांत करता है जिससे स्क्रीन की जरूरत नहीं महसूस होती।

    डार्क चॉकलेट

    थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट मूड को स्थिर करती है और तनाव कम करती है, जिससे स्क्रीन से दूर रहना आसान हो जाता है।

    इन हेल्दी फूड्स को रात को सोने से पहले स्नैक के रूप में शामिल करने से शरीर और दिमाग दोनों को शांति मिलती है, जिससे धीरे-धीरे लेट नाइट स्क्रॉलिंग की आदत पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ में एक तय समय पर सोना और मोबाइल को बेडरूम से दूर रखना भी जरूरी है।

    यह भी पढ़ें- क्या तकिए के पास फोन रखने से बढ़ जाता है कैंसर का खतरा? डॉक्टर ने बताई मोबाइल रेडिएशन की सच्चाई

    यह भी पढ़ें- नींद पूरी नहीं, तो विकास अधूरा; डॉक्टर ने बताया उम्र के हिसाब से बच्चों को कितनी देर सोना चाहिए?

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।