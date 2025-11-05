थाली में छिपा है नींद का राज, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया अच्छी नींद के लिए कैसा होना चाहिए रात का खाना

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। आहार का नींद से गहरा संबंध है। जिन लोगों के आहार में फल और सब्जियों की मात्रा अधिक होती है उन्हें अच्छी नींद आती है, कम या नहीं होने पर नींद की समस्या हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आहार का प्रभाव ताजे फल और सब्जियां खाने से भूख शांत होती है। और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है केले, कीवी, चेरी, एवाकाडो, शकरकंद और टमाटर जैसे फल और सब्जियों में मेलाटोनिन और ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है। इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और शरीर में सूजन कम होती है। फल और सब्जियों के सेवन से केवल नींद ही नहीं दिल और दिमाग भी स्वस्थ रहता है।

कैसा हो तरीका? रात्रि में ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिंस, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट मौजूद हों, जैसे सब्जियों के सूप में भरपूर मात्रा में विटामिंस पाए जाते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज, रागी, दलिया, खिचड़ी जैसे हल्के भोजन से पाचन दुरुस्त रहता है। अच्छी नींद के लिए रात्रि भोजन हल्का व संतुलित होना चाहिए।