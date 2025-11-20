Language
    रात के इस वक्त बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, इन 5 लक्षणों से कर सकते हैं वक्त रहते पहचान

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक का खतरा रात के कुछ समय काफी बढ़ जाता है? जी हां, ऐसे में जरूरी है कि हम इसके लक्षणों (Heart Attack Symptoms) से सावधान रहें, ताकि वक्त पर मदद लेकर जान बचाई जा सके। आइए जानें कि रात के समय हार्ट अटैक आने पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 

    रात में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हार्ट अटैक दुनिया भर में मौत की सबसे प्रमुख वजहों में से एक है। एक स्टडी के अनुसार, लगभग 20% हार्ट अटैक रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच (Heart Attack at Night) आते हैं। समस्या की बात यह है कि रात को नजर आने वाले हार्ट अटैक के लक्षणों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं।

    इसके कारण इलाज मिलने में देर और मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हार्ट अटैक लक्षणों (Heart Attack Symptoms at Night) को लेकर सावधानी बरतना और भी जरूरी हो जाता है, खासकर रात के समय। आइए जानें रात के समय हार्ट अटैक के लक्षण कैसे होते हैं। 

    रात में हार्ट अटैक के कारण

    • शारीरिक तनाव में बदलाव- सोते समय, शरीर की 'पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम' एक्टिव होता है, जो शरीर को आराम देता है। अचानक हार्ट अटैक आने पर शरीर पर 'सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम' का दबाव बढ़ जाता है, जिससे दिल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ सकता है।
    • ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव- रात के समय ब्लड प्रेशर आमतौर पर कम होता है और सुबह उठते समय अचानक बढ़ता है। यह अचानक बदलाव दिल के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है।
    • स्लीप एप्निया- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया एक ऐसी स्थिति है जहां नींद के दौरान सांस रुक-रुक कर आती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है।
    • दिन भर का तनाव- दिन भर का मानसिक तनाव, चिंता और थकान रात के समय शरीर पर अपना असर दिखा सकते हैं।
    रात में दिखने वाले हार्ट अटैक के लक्षण

    • सीने में दर्द या बेचैनी- यह सबसे आम लक्षण है, लेकिन रात में इसका अनुभव अलग हो सकता है। यह दर्द सीने के बीचों-बीच भारीपन, जलन, कसाव या दबाव के रूप में महसूस हो सकता है। यह दर्द अक्सर बाएं कंधे, बाजू, गर्दन, जबड़े या पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैल सकता है।
    • बहुत ज्यादा पसीना आना- अगर आप बिना किसी कारण के, इतने ज्यादा पसीने में सोकर उठें कि आपके कपड़े और चादर तर हो गए हों, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। यह पसीना आमतौर पर ठंडा और चिपचिपा होता है।
    • जी मचलना या चक्कर आना- रात में अचानक जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना दिल के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है। जब दिल शरीर के बाकी हिस्सों में सही मात्रा में खून पंप नहीं कर पाता, तो दिमाद तक ब्लड कम मात्रा में पहुंचता है, जिससे चक्कर और जी मचलाने की शिकायत होती है।
    • सांस फूलना- सोते समय अचानक सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना हार्ट अटैक का एक अहम लक्षण है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका दम घुट रहा हो या आप पर्याप्त हवा नहीं ले पा रहे हों। यह लक्षण अक्सर तब होता है जब दिल फेफड़ों में ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता।
    • दिल की धड़कने तेज या अनियमित होना- आराम की स्थिति में, खासकर सोते समय, अगर आपको लगे कि आपका दिल बहुत तेजी से, जोर-जोर से या अनियमित तरीके से धड़क रहा है, तो यह चिंता का विषय है। यह दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है।

