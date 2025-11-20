रात के इस वक्त बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, इन 5 लक्षणों से कर सकते हैं वक्त रहते पहचान

दिन भर का तनाव- दिन भर का मानसिक तनाव, चिंता और थकान रात के समय शरीर पर अपना असर दिखा सकते हैं।

स्लीप एप्निया- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया एक ऐसी स्थिति है जहां नींद के दौरान सांस रुक-रुक कर आती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है।

ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव- रात के समय ब्लड प्रेशर आमतौर पर कम होता है और सुबह उठते समय अचानक बढ़ता है। यह अचानक बदलाव दिल के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है।

शारीरिक तनाव में बदलाव- सोते समय, शरीर की 'पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम' एक्टिव होता है, जो शरीर को आराम देता है। अचानक हार्ट अटैक आने पर शरीर पर 'सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम' का दबाव बढ़ जाता है, जिससे दिल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ सकता है।

सीने में दर्द या बेचैनी- यह सबसे आम लक्षण है, लेकिन रात में इसका अनुभव अलग हो सकता है। यह दर्द सीने के बीचों-बीच भारीपन, जलन, कसाव या दबाव के रूप में महसूस हो सकता है। यह दर्द अक्सर बाएं कंधे, बाजू, गर्दन, जबड़े या पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैल सकता है।

बहुत ज्यादा पसीना आना- अगर आप बिना किसी कारण के, इतने ज्यादा पसीने में सोकर उठें कि आपके कपड़े और चादर तर हो गए हों, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। यह पसीना आमतौर पर ठंडा और चिपचिपा होता है।

जी मचलना या चक्कर आना- रात में अचानक जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना दिल के ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है। जब दिल शरीर के बाकी हिस्सों में सही मात्रा में खून पंप नहीं कर पाता, तो दिमाद तक ब्लड कम मात्रा में पहुंचता है, जिससे चक्कर और जी मचलाने की शिकायत होती है।

सांस फूलना- सोते समय अचानक सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना हार्ट अटैक का एक अहम लक्षण है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका दम घुट रहा हो या आप पर्याप्त हवा नहीं ले पा रहे हों। यह लक्षण अक्सर तब होता है जब दिल फेफड़ों में ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता।