    नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं वजन, तो ट्राई करें 5 योगासन; दुबलेपन से मिलेगी आजादी

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    नेचुरली हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए योग बेहद प्रभावशाली उपाय है। यह न सिर्फ पाचन को सुधारता है, बल्कि भूख बढ़ाकर शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ऐसे में रोजाना योग से मेटाबॉलिज्म संतुलित होता है और स्ट्रेस भी कम होता है, जो वजन बढ़ाने में मदद करता है। 

    वजन बढ़ाने के लिए योगासन: प्राकृतिक और स्वस्थ उपाय (Picture Credit- Freepik)


    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग वजन घटाने की सोचते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दुबलेपन से परेशान रहते हैं और नेचुरली हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वजन बढ़ाना सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मांसपेशियों का विकास, पाचन शक्ति में सुधार और शरीर की संपूर्ण कार्यक्षमता को बढ़ाना होता है।

    इसमें योगासन आपकी काफी मदद कर सकते हैं। योगासन न केवल शरीर को एक्टिव बनाते हैं, बल्कि अंदरूनी अंगों पर काम करके भूख, पाचन और हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। ऐसे में यहां कुछ प्रभावशाली योगासनों के बारे बताया गया है जो हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में सहायक हैं। अगर आप भी हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आईए जानते हैं इनके बारे में-

    सूर्य नमस्कार

    surya namaskar

    यह सम्पूर्ण शरीर के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। यह हार्मोन संतुलन, ब्लड सर्कुलेशन और पाचन में सुधार लाता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है और भूख बेहतर लगती है।

    पवनमुक्तासन

    Pawanmuktasana

    यह पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या को दूर करता है। जब पेट ठीक से साफ होता है, तो भूख स्वाभाविक रूप से लगती है जिससे पाचन सुधारता है।

    बालासन

    balasana

    इस योगासन से मानसिक शांति मिलती है, स्ट्रेस घटता है और नींद बेहतर होती है। अच्छी नींद और कम स्ट्रेस वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं।

    वज्रासन

    Vajrasana

    यह एकमात्र आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। यह पाचन को मजबूत बनाता है और शरीर में स्थिरता लाता है।

    मत्स्यासन

    matsyasana

    यह थायरॉइड ग्लैंड को सक्रिय करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन संतुलित तरीके से बढ़ता है।

    भुजंगासन

    Bhujangasana

    भुजंगासन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर एनर्जेटिक बना रहता है।

    उत्कटासन

    Utkatasana

    यह पैरों और जांघों की मांसपेशियों को टोन करता है और शरीर के पॉवर व स्टैमिना को बढ़ाता है।

    शवासन

    Shavasana

    गहरी शांति देने वाला यह आसन शरीर की थकान दूर करता है, स्ट्रेस घटाता है और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है।

    सेतुबंधासन

    Bridge Pose

    यह पीठ, पेट और छाती को टोन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है।

    इन योगासनों को डेली रूटीन में शामिल कर और बैलेंस्ड डायट को साथ मिलाकर आप धीरे-धीरे नेचुरल तरीके से वजन बढ़ा सकते हैं। योग न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी सशक्त बनाता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है।