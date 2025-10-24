नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं वजन, तो ट्राई करें 5 योगासन; दुबलेपन से मिलेगी आजादी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग वजन घटाने की सोचते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दुबलेपन से परेशान रहते हैं और नेचुरली हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वजन बढ़ाना सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मांसपेशियों का विकास, पाचन शक्ति में सुधार और शरीर की संपूर्ण कार्यक्षमता को बढ़ाना होता है।

इसमें योगासन आपकी काफी मदद कर सकते हैं। योगासन न केवल शरीर को एक्टिव बनाते हैं, बल्कि अंदरूनी अंगों पर काम करके भूख, पाचन और हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। ऐसे में यहां कुछ प्रभावशाली योगासनों के बारे बताया गया है जो हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में सहायक हैं। अगर आप भी हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आईए जानते हैं इनके बारे में-

सूर्य नमस्कार

यह सम्पूर्ण शरीर के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। यह हार्मोन संतुलन, ब्लड सर्कुलेशन और पाचन में सुधार लाता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है और भूख बेहतर लगती है।

पवनमुक्तासन

यह पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या को दूर करता है। जब पेट ठीक से साफ होता है, तो भूख स्वाभाविक रूप से लगती है जिससे पाचन सुधारता है।

बालासन

इस योगासन से मानसिक शांति मिलती है, स्ट्रेस घटता है और नींद बेहतर होती है। अच्छी नींद और कम स्ट्रेस वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं।

वज्रासन

यह एकमात्र आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। यह पाचन को मजबूत बनाता है और शरीर में स्थिरता लाता है।

मत्स्यासन

यह थायरॉइड ग्लैंड को सक्रिय करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन संतुलित तरीके से बढ़ता है।

भुजंगासन

भुजंगासन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर एनर्जेटिक बना रहता है।

उत्कटासन

यह पैरों और जांघों की मांसपेशियों को टोन करता है और शरीर के पॉवर व स्टैमिना को बढ़ाता है।

शवासन

गहरी शांति देने वाला यह आसन शरीर की थकान दूर करता है, स्ट्रेस घटाता है और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है।

सेतुबंधासन

यह पीठ, पेट और छाती को टोन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है।

इन योगासनों को डेली रूटीन में शामिल कर और बैलेंस्ड डायट को साथ मिलाकर आप धीरे-धीरे नेचुरल तरीके से वजन बढ़ा सकते हैं। योग न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी सशक्त बनाता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है।