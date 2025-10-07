अच्छी नींद के लिए सिर्फ मेट्रेस ही नहीं, बेडशीट भी करें सोच-समझकर सिलेक्ट
अच्छी नींद के लिए आरामदायक बेडशीट का चुनाव महत्वपूर्ण है। कॉटन, लिनेन, बैम्बू और माइक्रोफाइबर जैसी विभिन्न प्रकार की बेडशीट उपलब्ध हैं। पसीना आने पर लिनेन या कॉटन, और संवेदनशील त्वचा के लिए बैम्बू बेडशीट बेहतर होती है। सही थ्रेड काउंट, आकार, हल्के रंग और नियमित धुलाई भी अच्छी नींद में सहायक होती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिनभर की थकान मिटाने के लिए जरूरत होती है एक अच्छी, सुकूनभरी नींद की, लेकिन कई जतन करने के बाद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो अपने बेडशीट पर जरूर नजर डालें। अच्छी नींद लाने में आपकी बेडशीट का आरामदायक होना भी उतना ही जरूरी है, जितना मेट्रेस या पिलो का। आइए जानते हैं कि बेहतर नींद के लिए आप कैसे एक अच्छी बेडशीट का चुनाव कर सकते हैं।
इतने तरह की होती हैं बेडशीट
- कॉटन बेडशीट: यह फेब्रिक हर मौसम के लिए ही आरामदायक, ब्रीदेबल होता है। स्किन के लिए इस बेडशीट को बेहतर माना जाता है। इतना ही नहीं, हर वॉश के साथ कॉटन बेडशीट का कम्फर्ट बढ़ता जाता है।
- लिनेन बेडशीट: गर्मी के मौसम के लिए सबसे अच्छी है। यह बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखती है और नेचुरली काफी ठंडक देती है। शुरुआत में इसका टेक्सचर थोड़ा रफ महसूस होता है लेकिन वॉश होने के साथ-साथ यह बेहतर होती जाती है।
- बैम्बू बेडशीट: सेंसिटिव स्किन के लिए काफी अचछी होती है और पर्यावरण के लिए भी। एलर्जी वाली स्किन के लिए आरामदायक, मुलायम होती है। साथ ही यह एंटीबैक्टीरियल भी।
- माइक्रोफाइबर बेडशीट: ये बेडशीट कम बजट की होती है और इसे मेंटेन करना भी आसान होता है। इसमें सिलवटें नहीं पड़तीं और लंबे समय तक चलती है, लेकिन ये ब्रीदेबल नहीं होती। ऐसी बेडशीट लेने से पहले थ्रेड काउंट और कपड़े की बुनाई पर जरूर नजर डालें।
क्या होता है थ्रेड काउंट
कपड़े में प्रति स्क्वेयर धागों की संख्या को थ्रेड काउंट कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतबल नहीं कि इसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी बेडशीट उतनी अच्छी होगी।
इस तरह चुनें अपना वाला बेडशीट
- अगर आपको रात में सोते समय बहुत पसीना आता है तो 100% लिनेन, कॉटन या बैम्बू विस्कॉस वाले ब्रीदेबल बेडशीट चुनें। मोटे फेब्रिक वाले या साटन वैराइटी के बेडशीट न लें।
- एलर्जिक स्किन वाले लोगों को हमेशा ही ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू फेब्रिक वाले बेडशीट चुनने चाहिए। उसमें कोई हानिकारक डाई या फ्रेगरेंस न हो।
इन बातों का रखें ध्यान
- हमेशा सही साइज की ही बेडशीट लें। इसके लिए अपने मेट्रेस का नाप पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेडशीट मेट्रेस में अच्छी तरह टक-इन रहे तो एक साइज बड़ी बेडशीट लें।
- अच्छी नींद के लिए बेडशीट का कलर भी मायने रखता है, इसलिए लाइट ब्ल, ग्रे, लेवेंडर, व्हाइट या बेज जैसे रंगों का चुनाव करें। हल्के रंग कम हीट छोड़ते हैं और गर्मियों में ठंडक देते हैं।
- अपनी बेडशीट को हफ्ते में एक बार जरूर धोएं और ज्यादा गर्मी हो या आपको ज्यादा पसीना आता हो तो इससे ज्यादा बार भी धो सकते हैं।
- फेब्रिक की क्वालिटी बेहतर बनाए रखने के लिए नेचुरल एअर में ही बेडशीट सुखाएं।
