    रोजाना सुबह के समय करें धनुरासन, शरीर को मिलेंगे 9 कमाल के फायदे

    By Jagran News Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    धनुरासन, जिसे 'बो पोज' भी कहते हैं, शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक योगासन है। यह शरीर को एक नहीं, बल्कि कई फायदे पहुंचाता है। इसलिए अगर रोजाना धनुरासन किया जाए, तो आपको अपने शरीर में कई हैरान करने वाले फायदे (Bow Pose Benefits) नजर आ सकते हैं। 

    धनुरासन करने के फायदे (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। योग का मतलब केवल शरीर को हेल्दी बनाए रखना है नहीं, बल्कि मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना भी है (Dhanurasan Bene)। इन्हीं आसनों में से एक है धनुरासन या ‘बो पोज’। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति भी धनुष जैसी बन जाती है। 

    इस पोज में व्यक्ति अपने दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर शरीर को आगे उठाता है, जिससे वह एक कमान के रूप में दिखाई देता है। यह न केवल शरीर की शक्ति और लचीलापन बढ़ाने वाला आसन है, बल्कि कई मेंटल और फिजिकल फायदे (Benefits of Bow Pose) भी पहुंचाता है। आइए जानें क्यों रोज धनुरासन करना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    धनुरासन करने के फायदे

    • रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती बढ़ती है- ‘बो पोज’ से स्पाइनल कॉर्ड में खिंचाव आता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत बढ़ती है। यह पीठ दर्द और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं में फायदेमंद है।
    • पाचन क्रिया को सक्रिय करना- इस मुद्रा से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन अंगों की मालिश होती है और गैस, कब्ज व अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।
    • वेट लॉस करने में सहायक- ‘बो पोज’ यानी धनुष मुद्रा पेट, कमर और जांघों की चर्बी को कम करने में मदद करती है, जिससे शरीर सुडौल बनता है।
    • छाती और फेफड़ों को बल देना- यह मुद्रा छाती को फैलाती है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस से जुड़ी समस्याओं में सुधार होता है।
    • हार्मोन बैलेंस बनाए रखना- एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर असर डालने से यह मुद्रा शरीर में हार्मोन के स्राव को संतुलित रखती है।
    • मेंटल स्ट्रेस में राहत- धनुष मुद्रा का अभ्यास करने से दिमाग में ऑक्सीजन का अच्छा संचार बेहतर होता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है।
    • बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ावा- यह मुद्रा शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाती है, जिससे दिनभर चुस्ती बनी रहती है।
    • फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा- पूरे शरीर खासकर पीठ, जांघ, छाती और कंधों की मांसपेशियों में लचीलापन आता है।
    • रिप्रोडक्टिव हेल्थ- पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर यह  पोज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत बनाती है।
    • हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद- धनुष मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन  को बढ़ाकर हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होती है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।