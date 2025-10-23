रोजाना सुबह के समय करें धनुरासन, शरीर को मिलेंगे 9 कमाल के फायदे

(Picture Courtesy: Freepik)

रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती बढ़ती है- ‘बो पोज’ से स्पाइनल कॉर्ड में खिंचाव आता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत बढ़ती है। यह पीठ दर्द और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं में फायदेमंद है।

पाचन क्रिया को सक्रिय करना- इस मुद्रा से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन अंगों की मालिश होती है और गैस, कब्ज व अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।

वेट लॉस करने में सहायक- ‘बो पोज’ यानी धनुष मुद्रा पेट, कमर और जांघों की चर्बी को कम करने में मदद करती है, जिससे शरीर सुडौल बनता है।

छाती और फेफड़ों को बल देना- यह मुद्रा छाती को फैलाती है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस से जुड़ी समस्याओं में सुधार होता है।

हार्मोन बैलेंस बनाए रखना- एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर असर डालने से यह मुद्रा शरीर में हार्मोन के स्राव को संतुलित रखती है।

मेंटल स्ट्रेस में राहत- धनुष मुद्रा का अभ्यास करने से दिमाग में ऑक्सीजन का अच्छा संचार बेहतर होता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है।

बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ावा- यह मुद्रा शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाती है, जिससे दिनभर चुस्ती बनी रहती है।

फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा- पूरे शरीर खासकर पीठ, जांघ, छाती और कंधों की मांसपेशियों में लचीलापन आता है।

रिप्रोडक्टिव हेल्थ- पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर यह पोज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत बनाती है।