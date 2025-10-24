जहरीली हवा में एक्सरसाइज करना हो रहा मुश्किल? बंद कमरे में भी ऐसे रखें अपनी फिटनेस का ख्याल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है, आप एक्सरसाइज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं... धुएं और धूल की चादर आपको रोक देती है। जी हां, यह कहानी आज कई शहरों की कड़वी हकीकत बन चुकी है।

जिस ताजी हवा को कभी फिटनेस का सबसे बड़ा साथी माना जाता था, वह आज प्रदूषण के जहर से भरी हुई है। ऐसे में, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने जिम शूज पैक करके रख देने चाहिए? बिल्कुल नहीं! जब खुली हवा हमारा साथ न दे पाए, तो हमें कमरे की चार दीवारी में ही अपनी सेहत का चैंपियन बनना सीखना होगा। आइए जानते हैं कि बिना बाहर कदम रखे, आप कैसे अपनी फिटनेस को 'नेक्स्ट लेवल' तक ले जा सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) बंद कमरे में भी हो सकती है एक्सरसाइज कमरे के अंदर एक्सरसाइज करना उतना ही असरदार हो सकता है, जितना कि बाहर। इसके लिए आपको महंगे टूल्स की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी बॉडी ही सबसे अच्छा उपकरण है। बॉडीवेट ट्रेनिंग: पुश-अप्स, स्क्वैट्स, प्लैंक, और लंज जैसी कसरतें पूरे शरीर को मजबूत बनाती हैं। ये आप बिना किसी उपकरण के आसानी से कर सकते हैं।

हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT): सिर्फ 15-20 मिनट की HIIT कसरत आपको बाहर की जॉगिंग से ज्यादा कैलोरी बर्न करा सकती है। इसमें जम्पिंग जैक्स और बर्पीज को शामिल कर सकते हैं, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करेंगी।

सीढ़ियों का कमाल: अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं, तो उन्हें अपना 'मिनी-जिम' समझ सकते हैं। जी हां, 10-15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ना और उतरना एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। योग और स्ट्रेचिंग फिटनेस का मतलब सिर्फ भागना-दौड़ना नहीं है। अपने रूटीन में योग और स्ट्रेचिंग को शामिल करने से भी आपको कमाल के फायदे मिल सकते हैं।