खराब AQI बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया किन समस्याओं का कारण बनती है जहरीली हवा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के बाद से ही हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। दिल्ली और यहां के आसपास के इलाकों की हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। हवा में घुले प्रदूषण की वजह से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं लोगों के लिए परेशानी की वजह बन रही है।

ऐसे में जरूरी है इस समस्याओं के बारे में जानना और साथ ही यह भी जानना कि इन समस्याओं से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम में एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड, पल्मोनोलॉजी, रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन डॉ. शिवांशु राज गोयल से बातचीत की। आइए जानते हैं लगातार खराब होती दिल्ली-एनसीआर की हवा आपको किन समस्याओं का शिकार बना सकती है।

डॉक्टर ने बताया कि दिवाली के बाद बिगड़ा हुआ एक्यूआई हम सभी को प्रभावित करता है, लेकिन खासतौर पर यह कुछ लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और इससे सेहत पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रभाव होते हैं। इससे होने वाली कुछ शॉर्ट टर्म समस्याओं में निम्न शामिल हैं-