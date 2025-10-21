दिवाली के बाद जहरीली हवा से घुट रहा दम? तो 5 हजार से कम में खरीद लाएं ये Air Purifiers 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के जश्न के बाद से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में हवा फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाके रेड जोन में आ गए हैं और ऐसे में सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। घर और ऑफिस में ताजी और शुद्ध हवा बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में अगर आप एयर प्यूरीफायर लेने की सोच रहे हैं, तो यहां हमने आपके लिए 5 सबसे बेहतरीन Air Purifiers की लिस्ट बनाई है जिनकी कीमत 5 हजार रुपये से कम है। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं...

Honeywell Air Purifier लिस्ट का पहला एयर प्यूरीफायर Honeywell का है जिसमें आपको मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन मिलता है। इसका True HEPA Filter हवा में मौजूद 99.97% तक के सूक्ष्म कणों को रोक सकता है, जबकि Activated Carbon Pre-Filter बदबू और हानिकारक गैसों को कम करता है। यह छोटे और बड़े कमरे दोनों के लिए बेस्ट है और इसमें ऑटोमैटिक टाइमर, मल्टी-स्पीड फैन और Wi-Fi/Bluetooth कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसकी कीमत 4,999 रुपये है।

Eureka Forbes AP 150 लिस्ट का दूसरा एयर प्यूरीफायर छोटे और मीडियम रूम के लिए बेस्ट है। छोटे रूम्स के लिए Eureka Forbes AP 150 एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें Surround 360° Air Intake टेक्नोलॉजी है और तीन-स्टेज फिल्टर सिस्टम हवा से 99.97% तक धूल और 0.1 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण हटा सकता है। CADR 150 m³/hr है, जिससे रूम की हवा जल्दी क्लीन हो जाती है। इसकी कीमत 4,990 रुपये है।

Ambrane AeroBliss Auto छोटे और पोर्टेबल डिवाइस की तलाश करने वालों के लिए Ambrane AeroBliss Auto एयर प्यूरीफायर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें चार-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है जो 99.97% तक के धूल और एलर्जन को हटा सकता है। USB से चलने वाला यह डिवाइस 45 dB की शांति में काम करता है और आसानी से कार या कमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत तो सिर्फ 3,199 रुपये है।

BePURE B1 अगर आपका रूम काफी बड़ा है तो BePURE B1 एयर प्यूरीफायर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो 500 वर्गफीट तक के बड़े कमरे के लिए डिजाइन किया गया है। इस एयर प्यूरीफायर में चार स्टेज का फिल्टर सिस्टम दिया गया है जो 99.97% तक के कणों को हटा सकता है। साथ ही इसमें Touch Display, i-Sense Air Quality Monitor, Remote Control, Sleep Mode और Child Lock जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 4,499 रुपये है।